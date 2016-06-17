За весь прошлый Алтай КУЛЬГИНОВ заработал 5,2 млн тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». akim (5) На официальном сайте акимата ЗКО появилась информация о заработной плате главы региона и его заместителей. Как стало известно, в 2016 году заработная плата акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА составляет 742527 тенге. Его первый заместитель Арман УТЕГУЛОВ сейчас получает 554715 тенге. Одинаковые заработные платы у двух замов – Марата ТОКЖАНОВА и Бибигуль КОНЫСБАЕВОЙ – 518767 тенге. Меньше всего зарплата у Игоря СТЕКСОВА - всего 404079 тенге. 380515 тенге составляет заработная плата акима Уральска Наримана ТУРЕГАЛИЕВА. Далее идет суммарная заработная плата заместителей областного акима. Больше всех за прошлый год заработали Арман УТЕГУЛОВ и Марат ТОКЖАНОВ 8 млн 829 тысяч и 8 млн 369 тысяч тенге соответственно. Почти 6 млн тенге заработал в 2015 году Игорь СТЕКСОВ. Заработок главы региона по сравнению с его замами за прошлый год выглядит скромным – всего 5 млн 288 тысяч тенге, поскольку в 2015 году КУЛЬГИНОВ занимал должность акима Уральска. zarplata akima Первый заместитель акима ЗКО Арман УТЕГУЛОВ Первый заместитель акима ЗКО Арман УТЕГУЛОВ Заместитель акима ЗКО Бибигуль КОНЫСБАЕВА Заместитель акима ЗКО Бибигуль КОНЫСБАЕВА Заместитель акима ЗКО Марат ТОКЖАНОВ Заместитель акима ЗКО Марат ТОКЖАНОВ Заместитель акима ЗКО Игорь СТЕКСОВ Заместитель акима ЗКО Игорь СТЕКСОВ Аким г.Уральск Нариман ТУРЕГАЛИЕВ Аким г.Уральск Нариман ТУРЕГАЛИЕВ Фото Медета МЕДРЕСОВА  