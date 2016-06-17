Справка: Багдат Азбаев 1974 года рождения, образование высшее, окончил Казахский аграрный университет по специальности инженер, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли по специальности экономика. Свою трудовую деятельность начал после окончания института механиком ТОО "Автотехобслуживание". С 2001 по 2013 годы работал на различных руководящих должностях в коммунальных предприятиях города Астаны, работал заместителем директора ГКП «Астана-Орманы», где курировал финансы, экономику и благоустройства, затем работал директором этого же предприятия. С 2013 по 2015 годы - председатель Комитета лесного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Сегодня, 17 июня, аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ представил активу области своего нового заместителя. - По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан Азбаев Багдат Оразалдыевич назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области. Багдат Азбаев будет курировать вопросы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства», - сказал Алтай КУЛЬГИНОВ. Как стало известно, занимавший эту должность с 2012 года Алмас БАДАШЕВ написал заявление об увольнении по собственному желанию.