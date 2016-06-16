Она случайно разбила стеклянную дверь в корпусе и поранила шею, а также руки, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ« Подробности трагедии в оздоровительном лагере «Арман» Акмолинской области рассказала заместитель Тайыншинского районного отдела образования Гульнар Игибаева. Она сообщила корреспонденту informburo.kz о том, что дети играли в «догонялки». Семиклассница Анна Маликова побежала за мальчиком из своего отряда, тот заскочил в корпус. Дверь за ним захлопнулась. «Аня с разбегу налетела на стеклянную дверь. Стекло разбилось и поранило ей руки и шею. К ребёнку сразу подоспел медик лагеря. Аня была ещё в сознании и до медпункта дошла самостоятельно, а потом отключилась», — рассказала Гульнар Игибаева. Как сообщалось ранее, медицинский работник и сотрудники лагеря незамедлительно, в течение 10 минут, повезли девочку в больницу города Щучинска Акмолинской области, а «скорая помощь» выехала навстречу. К глубокому сожалению, медицинские работники «скорой помощи» констатировали смерть девочки. «Теперь нужно думать, что делать с дверьми. В лагере почти все они сделаны из пластика и стекла. И данный случай показал, что они не безопасны для детского здоровья. Пока руководитель районного отдела образования находится в отъезде, но как только она вернётся мы постараемся данный вопрос решить», — добавила Гульнар Игибаева. В школе, где училась Анна Маликова, о ней отзываются, как о положительной ученице. Училась хорошо, интересовалась точными науками. Была тихим ребёнком, в общественной жизни не участвовала, но все школьные задания выполняла усердно. Анна была средним ребёнком в семье. Воспитывалась матерью одиночкой, есть старший брат и сестра. Между тем, после трагической гибели девочки, все детские лагеря Казахстана будут подвергнуты проверке. «У нас погиб ребёнок, погиб трагически. В лагере сейчас работает комиссия, которая будет проверять все имеющиеся нарушения, которые были там. И хотелось бы попросить всех начальников горОО, чтобы взяли под личный контроль загородные лагеря. Я прошу разобраться Комитет по защите прав детей, и от имени министра хочу выразить соболезнования семье погибшего ребёнка. Сейчас рано делать выводы, комиссия будет работать. Обязательно виновные понесут наказание. Мне хотелось бы сейчас, чтобы все загородные лагеря были проверены, чтобы не было нарушений», — сказал вице-министр Министерства образования и науки Эльмира Суханбердиева. По факту смерти Анны Маликовой проводится досудебное расследование по ст.141 ч.2 УК РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлёкшее по неосторожности смерть малолетнего». Об этом сообщает пресс-служба ДВД Акмолинской области. Назначен ряд экспертиз.