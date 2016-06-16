Строительство обещанного моста в селе Садовое Зеленовского района до сих пор не началось, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". p (1) По словам жительницы села Садовое Раисы НИЗАМОВОЙ, сотрудники местного акимата сказали, что мост построят к будущей осени. - Ежегодно нам обещают построить мост, чтоб мы добирались до поселка Асан, где останавливается автобус. Но постоянно одни обещания. В этом году сказали, что деньги наконец-то выделили и мост будет построен к концу августа. Надеемся, что это правда, - говорит сельчанка Раиса НИЗАМОВА . Вообще отсутствие моста для нас большая проблема. Во-первых к нам ездит автобус только из поселка Макарово, когда он у нас останавливается, то попасть в него просто невозможно, он всегда полный. В дождливую погоду автобус и вовсе в нашу сторону не едет. Во-вторых, когда мы идем к парому в грязь, то просто скатываемся по обрыву берега и едем на работу грязные. Стоит, конечно, поездка на пароме недорого, всего 25 тенге, но это очень неудобно, а главное опасно. Также женщина пожаловалась, что если взрослые могут в любую погоду поехать на работу на пароме, то школьникам, особенно маленьким в дождь очень тяжело добираться до школы. - Из-за этого парома у нас и ребенок тонул и взрослые, но власти постоянно только обещают. Может хоть в этот раз говорят правду, - заявила Раиса НИЗАМОВА. В акимате Макаровского сельского округа рассказали, что деньги на строительство моста выделены, но точную сумму они не знают. - Точно сказать не могу построят ли мост в этом году. Но осенью прошлого года в поселок приезжал аким области и обещал жителям, что деньги выделят и у них будет мост. Вообще ПСД на строительство моста разработали еще в прошлом году и есть еще три года пока проект действителен, - сообщил главный специалист сельского акимата Еркин АБИЛКАКИМОВ. Напомним, в ноябре 2015 года заместитель акима Зеленовского района Амангельды ТУГУЗБАЕВ рассказал, что проектная стоимость моста из Садового в Асан составляет 35,5 миллионов тенге, проектная стоимость моста из села Зеленое в село Мичурино - 56 миллионов. Однако таких сумм в районе нет, и акимат будет выходить на область с просьбой о выделении средств на строительство мостов. p (2) p (3) p (4) p (5) p (6)   cB6NrEhOm54 Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Алтынбека МАЙКЕНОВА