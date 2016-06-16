В основном просить милостыню выходят люди пожилого возраста, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". poprashaiki (4) Сегодня, 16 июня, сотрудники местной полицейской службы провели рейд по выявлению попрошаек в общественных местах. - Всего в 2016 году к административной ответственности нами было привлечено 116 человек, которые просили милостыню и 5 гадалок. Этим людям мы выписываем штраф в размере 5 МРП по статье 449 КоАП РК - "Приставание в общественных местах". Всего нами было наложено штрафов на общую сумму 975 тысяч тенге, - пояснил старший инспектор местной полицейской службы Малик СПАШЕВ. По словам Мария ГАВРИЛЬКО, попрошайничать она ходит к городской мечети только из-за того, что пенсии на лекарства не хватает . - Я живу с 90-летней матерью и двумя немыми внуками. Пенсию в 30 тысяч тенге, которую я получаю, нам конечно же не хватает. В доме у нас нет газа, поэтому приходится покупать газовые баллоны. Потом нужно покупать лекарства и мне и матери, которые очень подорожали, - пояснила женщина. - Мне 69 лет и на работу меня уже никто не возьмет, поэтому я стою здесь, около мечети. В день можно заработать тысячу тенге, а в праздники, конечно побольше. Люди помимо мелочи приносят иногда и продукты. Стоит отметить, что Мария ГАВРИЛЬКО привлекается к адмответственности в первый раз, поэтому она заплатит штраф, а те, кого наказывают уже повторно, будут вынуждены провести пять суток в ИВС. Между тем, попрошайки, которым уже выписали штрафы, после ухода полицейских по-прежнему остаются стоять на своих "рабочих местах". poprashaiki (1) poprashaiki (2) poprashaiki (3) poprashaiki (5) poprashaiki (6) poprashaiki (7) Фото Медета МЕДРЕСОВА