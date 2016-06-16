Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата, традиционного выпускного бала на площади имени Абая в этом году не будет из-за ремонта дороги по проспекту Достык. Между тем, сегодня в 17.00 аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ поздравит и вручит выпускникам знаки отличия «Алтын белгі». Торжество пройдет в Салтанат Сарайы. - Выпускные балы пройдут в школах завтра, 17 июня, - отметили в пресс-службе.