За годы своего существования здесь было выращено немало чемпионов, эта работа продолжается, и по сей день. Однако условия, в которых ребятам приходится готовиться к соревнованиям, оставляют желать лучшего. Персонал школы отмечает, что помещение практически непригодно для проведения занятий и соревнований. Снаружи стены, в буквальном смысле рассыпаются по кирпичикам, внутри помещения сотрудники уже устали замазывать трещины. Крыша вообще отдельная история, сколько не пытались ее делать, все напрасно, во время дождей с потолка течет не хуже чем на улице. Окна давно требуют замены, зимой, как отмечает персонал школы, дует со всех щелей. Для того чтобы привести школу в порядок требуется немало средств, но их в школе нет, даже косметический ремонт здесь делают за свой счет. - Крыша течет, зал для занятия пауэрлифтингом вы сами видели, полы там плохие. По возможности мы проводим косметический ремонт, но все сделать невозможно. Областное управление спорта делали ПСД, насколько я знаю, они сделали ремонт в нескольких школах, возможно, на нас финансирования не хватило, я так думаю, надеемся, что все будет хорошо. Может быть, есть люди, бизнесмены или меценаты, которые смогли бы оказать помощь. Своими силами мы сделали футбольное поле, огородили его, положили ковровое покрытие, но этого не достаточно, - говорит. В 2015 году спортивную школу передали на баланс городского отдела спорта. Но занимаются в ней не только спортсмены, в школьный период в этом помещении проходят уроки физкультуры для учащихся средней школы №8. Руководитель городского отдела спорта говорит, что делать ремонт, смысла нет. Уже в следующем году для ребят планируется построить новую спортивную школу. - Про эту школу мы знаем. В настоящий момент планируется объявить конкурс на разработку ПСД, после того как ПСД будет готово, я думаю, будет решен вопрос о строительстве отдельно стоящего спортивного зала для единоборств. В настоящее время есть земельный участок рядом с этой школой, где и планируется строительство, - рассказалВпрочем, пока вопрос о строительстве нового здания не решен, ребятам придется продолжить занятия в разрушающемся спортзале.