фото с сайта allkerch.com Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, трагедия произошла 14 июня в поселке Есенсай Акжайыкского района ЗКО. Мальчик купался в водоеме и утонул. Тело ребенка спасателям удалось найти 15 июня. - Не оставляйте детей без присмотра. Не отпускайте их купаться на водоемы без взрослых, - просят в ДЧС ЗКО.