Иллюстративное фото с сайта krestianin.ru Как сообщили в ДЧС ЗКО, по данным филиала РГП «Казгидромет» по ЗКО 17-20 июня на территории области местами ожидается очень сильная жара 40ºС. - Провести комплекс мероприятий по недопущению несчастных случаев среди населения, обеспечить устойчивую работу объектов жизнеобеспечения, линий электропередач и связи, - говорится в сообщении ДЧС.