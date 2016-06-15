Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане вступили в действие новые правила посещения зданий судов. Согласно этим правилам, даже на открытый процесс можно зайти только по пропуску (временная карточка пользователя, разовый пропуск) или по списку, предоставленному сотрудниками суда. Кроме того, выйти из здания суда просто так не получится. На пропуске должна стоять отметка работника суда. Посетители судов теперь не могут брать с собой на процесс смартфоны, диктофоны, ноутбуки, модемы, роутеры, флеш-карты. "Не допускается внос (пронос) посетителями и участниками судебного процесса в здание суда технических средств, указанных в перечне, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 19 Гражданского процессуального кодекса РК и статьёй 345 Уголовно-процессуального кодекса РК", – говорится в приказе. Межведомственный приказ "Правила по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов для посетителей на территории и в зданиях Верховного Суда Республики Казахстан, местных судов Республики Казахстан, Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан) и его территориальных органов" зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 2 июня. Республиканская коллегия адвокатов обратилась с заявлением в Министерство юстиции РК об отмене государственной регистрации этого приказа. В обращении сказано, что правила противоречат Закону РК "Об адвокатской деятельности". В частности, законом запрещается досмотр и изъятие мобильных телефонов, ноутбуков и другой техники адвокатов. Также они имеют право на фиксирование материалов дел своих клиентов любыми способами. "В том, что адвокат вновь отнесен к разряду "посетителей", не вызывает сомнения, так как судьи и работники судов оговариваются в документе отдельно. Адвокат не может быть просто посетителем суда, посещать суды адвокату приходиться только в силу своей профессии. Следовательно, в правилах необходимо было учесть правила допуска для каждого участника процесса, а не объединять всех в одно широкое понятие "посетитель", – говорится в обращении Республиканской коллегии адвокатов. Адвокаты говорят, что правила входа в здания судов были приняты без обсуждения с общественностью. "Таких ошибок удалось бы избежать, если бы Правила принимались с полагающимся в таких случаях обсуждением, однако, открытого обсуждения не было, а ведь подобный документ касается всех казахстанцев. Информация о принятии Правил появилась как факт, перед которым поставили общественность", – отмечается в обращении. "Гильдия судебных репортёров" в интересах журналистов, которые являются членами общественного объединения, подают в суд на Министерство внутренних дел РК, Верховный суд РК и Министерство юстиции РК. "Мы считаем, что этот приказ не может быть законным. Он нарушает Конституцию, гласность судебного разбирательства, нормы ГПК, УПК и вообще очень много моментов, по которым речь идёт об ограничении прав лиц. Мы считаем, что нужно будет обратиться в Конституционный совет. Мы сейчас будем обращаться к лицам, которые имеют право на возбуждение конституционного производства для того, чтобы этот приказ признать неконституционным. Это первое обращение. Второй момент – мы, естественно, будем обращаться в суд по поводу приостановления или возможно издания нового нормативно-правового акта, отменяющего этот приказ", – рассказала адвокат Айман Умарова, представляющая интересы объединения журналистов. Кроме этого, "Гильдия судебных репортёров" отправила обращения в эти же ведомства с просьбой самим отменить или приостановить действие приказа. "Журналисты по своей деятельности обязаны освещать процесс. Представьте себе журналиста, который будет проходить на процесс без своей аппаратуры, которую он использует. Согласно ГПК можно использовать аудиозапись. Для этого разрешения не требуется. Если, конечно же, нет там сведений, касающихся личной жизни. Это нужно для того, чтобы передать полную информацию. Журналист завтра может попасть под статью 274 УК РК – "Распространение заведомо ложной информации". Это в случае, если он неправильно, недостоверно передаст информацию. Иногда можно неточно записать в блокнот", – говорит Айман Умарова. Сегодня, 15 июня, в Алматы состоялось совещание с участием председателей районных и городского судов и членов "Гильдии судебных репортёров". На встрече обсудили новые правила входа в здания судов. "Раз процесс открытый, мы не можем запретить тем же посетителям и представителям СМИ прийти на процесс. Процесс открытый. Если пришли представители СМИ, вы должны пропустить их на процесс. Это обязательное требование, прежде всего", – обратился к судьям председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда Бахытжан Караманов. По словам Бахытжана Караманова, журналист должен предупредить ответственного за взаимодействие со СМИ о том, что придёт на открытый процесс, то есть аккредитоваться. "Мы не будем вам никаких ограничений в этом плане (выставлять - Авт.), я вас просто уверяю, не будет никаких... Единственное, что вы должны, обязаны будете сделать – это предупредить, что вы из СМИ, сказать, что вы журналист, предъявить своё служебное удостоверение. После того, как мы удостоверимся, что вы журналист, вы можете с разрешением председательствующего вести аудио- видеофиксацию судебного процесса. Иначе мы просто выведем этого журналиста из зала судебного заседания за то, что он нарушил порядок", – пояснил Бахытжан Караманов. Также на совещании было сказано, что журналисты смогут беспрепятственно проходить на заседания с мобильными телефонами, планшетами, диктофонами, фото и видеокамерами, роутерами. "Никаких препятствий к вашей профессиональной деятельности не будет осуществляться. Это мы заверяем. Я собрал специально председателей районных судов, чтобы они слышали и знали об этом и видели это. Запрет на аудио- видео это касается не вас, а именно участников процесса. Им прежде всего будет вводиться запрет. (…) Это ваша работа, я считаю, что не будет запрета", – заверил Бахытжан Караманов.