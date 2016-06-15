Глава Правительства выразил соболезнования семьям Мерхана Тажибаева, Михаила Матросова, Николая Онищенко и Андрея Максименко, передает informburo.kz. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Премьер-министр также посетит БСМП, где находятся четверо раненых во время теракта. Планируется возложение цветов в в/ч 6655, которую 5 июня атаковали террористы. В программе рабочей поездки Карима Масимов также: ознакомление с ходом строительства жилого комплекса и детского сада, деятельностью НАО "ГП "Правительство для граждан", встреча с общественностью по вопросам социально-экономического развития Актюбинской области, посещение ряда промышленных объектов. В ходе рабочей поездки состоится расширенное совещание в филиале партии "Нур Отан". Напомним, трагические события в Актобе произошли пятого июня. Вооружённая группа напала на два оружейных магазина, воинскую часть и пост полиции в Актобе. После чего в Актобе был введён "красный" уровень террористической опасности, а "жёлтый" уровень был введён на всей территории Казахстана 6 июня на 40 дней.