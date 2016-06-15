Суд назначил наказание Канату ДЖУМАБЕКОВУ с учетом категории преступления, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих, уголовную ответственность и наказание, обстоятельств, считают в пресс-службе. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" - На сайте газеты «Мой Город» опубликована статья, в которой представитель потерпевшей Л.Сайдилова жаловалась на необъективное рассмотрение уголовного дела и на чрезмерно мягкий приговор суда в отношении Каната Джумабекова, осужденного Теректинским районным судом по ст.345 ч.4 УК РК к 5 годам лишения свободы в колонии-поселения и лишением права управлять транспортным средством сроком на 7 лет. По приговору следует, что суд назначил наказание Канату ДЖУМАБЕКОВУ с учетом категории преступления, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих, уголовную ответственность и наказание, обстоятельств, считают в пресс-службе, - сообщили в пресс-службе областного суда. - В судебном заседании подсудимый признал свою вину, попросил прощения у родственников погибших, потерпевших и раскаялся в содеянном. В настоящее время приговор Теректинского районного суда не вступил в законную силу. Не согласившись с судебным актом, представители потерпевших, воспользовавшись правом обжалования приговора в вышестоящую инстанцию, подали апелляционные жалобы, уголовное дело передано на рассмотрение апелляционной судебной коллегии по уголовным делам областного суда. Доводы представителей потерпевших будут предметом исследования и обсуждения в суде апелляционной инстанции, по результатам которого будет принято законное и объективное решение. В пресс-службе суда пообещали, что результаты апелляционного рассмотрения приговора в отношении Каната Джумабекова будет доведены до сведения общественности. Напомним, 17 января на трассе Уральск-Аксай "Шаран", за рулем которого был Канат ДЖУМАБЕКОВ, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой Приорой". В результате на месте ДТП скончались супружеская пара и водитель "Лады". Немного позже в больнице умерла 6-летняя дочь супругов, а также пассажирка "Шарана" Нурлан ТЛЕУШЕВА. 24 мая Канат ДЖУМАБЕКОВ был признан виновным по статье 345 ч.4 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и приговорен к годам лишения свободы в колонии-поселения с лишением права управлять транспортным средством на 7 лет. Позже в редакцию «МГ» обратилась дочь погибшей в ДТП Нурлан ТЛЕУШЕВОЙ Лаура, которая сообщила, что приговором виновнику ДТП недовольна и будет добиваться более сурового наказания для Каната ДЖУМАБЕКОВА.