Мужчина получил серьёзные ранения и ждал приезда скорой помощи 1,5 часа, сообщает informburo.kz.
Фото с сайта informburo.kz
Продавец оружия в магазине «Пантера» Алмат Рахметов рассказал, что он он испытал в день трагических событий 5 июня. В тот день он находился на очередной смене. В момент нападения террористов на оружейный магазин его как раз за прилавком сменил коллега, а сам он решил пообедать в подсобном помещении.
— «Слышу шум и крик „Лежать всем!“. Я понял, что что-то не так, и вышел. Меня встретили с ружьем и спросили: „Ты кто такой?“. Я отпрянул назад и поднял руки. При этом говорю: „Что вам нужно?“, они отвечают: „Патроны!“ и показывают патроны 12 калибра. Я говорю „Успокойтесь, все будет хорошо“. Тут ко мне один подходит, и бьет ножом в область уха. Я держусь за ухо и открываю рот, а он мне втыкает нож в рот. Я падаю, а он мне „стражником“ ( травматический пистолет — Авт) стреляет в сердце. Когда я начал падать, он еще чуть-чуть ножом задел, тоже в области сердца. То, что они еще в ногу мне стреляли, я не знал. После этого я буквально на пять-десять секунд отключился, они, наверное, подумали, что я умер», — рассказывает Алмат.
Когда мужчина пришёл в себя, он вышел из магазина через чёрный вход и оказался во дворе дома, который находится сзади магазина. Там он начал звонить в полицию и просить у людей помощи.
-«У меня было шоковое состояние, но я был в сознании. Дверь мне никто не открывал. Хорошо, что открыли люди на втором этаже. Они мне и помогли. Хозяйка то ли работает, то ли работала в медицине и знала, как оказать первую помощь. Оторвала от наволочки ткань и перевязала раны. А здесь не могла остановить кровь, и поставила тазик, чтобы стекало. В этой квартире я ждал скорую полтора часа. Неотложка не могла подъехать, потому что была стрельба. Все это время я был у них. Муж хозяйки с поднятой рукой кричал из окошка, что у них находится потерпевший. Хотя там были ваххабиты и был обстрел», — рассказывает мужчина.
Сейчас Алмат находится на лечении в областной больнице. Когда актюбинца привезли на скорой, он истекал кровью. Как рассказывают врачи, его футболка и штаны полностью промокли от крови. Он сказал врачам, что он продавец магазина, но они признаются, что приняли его поначалу за террориста.
— «Я его лично принимал. Он еще был в сознании. Говорил: „Меня ножом, ножом ударили“. В грудной клетке зияла дырка. Еще рана была до ушей и ухо торчало прямо на лоскуте. Он поговорил со мной и сразу умолк — потерял сознание. И его на каталке тут же увезли, и сразу на операцию. Перенес он её нормально. Потом сутки лежал в реанимации. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает», — рассказывает главный врач актюбинской областной больницы Самат Данияров.
По словам медиков, они извлекли у раненого из-под сердца огромную резиновую пулю. На днях актюбинца обещают выписать домой.
Напомним
, нападение на воинскую часть и оружейные магазины в Актобе произошло в воскресенье, 5 июня, во второй половине дня. По официальной информации МВД РК, при вооруженном нападении на оружейный магазин «Паллада», преступники убили продавца и сотрудника охранного агентства, а также ранили трёх полицейских. Чуть позже при налёте на магазин «Пантера» террористами был убит один посетитель и ещё один ранен. Однако в результате перестрелки с полицией трое нападавших были уничтожены, а один задержан. Затем преступники захватили маршрутный автобус и протаранили ворота воинской части, где открыли беспорядочную стрельбу, в результате которой были убиты трое и ранены шестеро военнослужащих. Всего в ходе антитеррористической операции уничтожено четыре боевика, семеро задержаны. В городе объявлен режим антитеррористической операции
. 6 июня, аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ поручил усилить меры безопасности в регионе. В этот же день во всех регионах республики был объявлен"желтый" уровень опасности
. 6 июня террористы напали на пост полиции
близ Актобе и ранили полицейского.