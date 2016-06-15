На страницах газеты можно посмотреть видео и еще больше фотографий. kartina 3 d Сегодня, 15 июня, в продажу вышел очередной номер газеты «Мой ГОРОД», но уже с новыми возможностями, а именно дополнительной реальностью. Пока только на странице 19 вы сможете посмотреть видео. Для этого необходимо просто навести свой гаджет на страницу газеты. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Напомним, уральская команда стартаперов Enlight во главе с Азаматом Жайсангалиевым предлагает окунуться в дополнительную реальность с помощью приложения, которое можно скачать на свой смартфон или планшет, пройдя поссылке. Если вы скачали данное приложение раннее, то следует его обновить. Новости Уральск - В газете «Мой ГОРОД» можно посмотреть видео 112После того как вы скачали приложение, необходимо его открыть, найти на страницах газеты «Мой ГОРОД» иконку с изображением телефона и навести на нее свой гаджет. После чего на экране вашего устройства появятся видео или фотогалерея. - Есть люди, которые читают газету, и это является неотъемлемой частью их жизни. Но на страницах печатного издания, к сожалению, не умещается большое количество фотографий, а разместить видео вообще невозможно. Поэтому мы решили создать такое приложение, которое позволит увидеть все это со страниц любимого печатного издания, - рассказал создатель интерактивной газеты Азамат Жайсангалиев.  