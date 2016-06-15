Стоимость аппаратов для особенных детей в несколько раз дешевле зарубежных, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». gibadat (5) Сегодня, 15 июня, в ТОО "Гибадат" прошла презентация нового тренажера для детей с диагнозом ДЦП. По словам директора ТОО Биржана КОЖАКОВА, идея создания тренажера для детей-инвалидов появилась еще в 2015 году, когда он принимал участие в конкурсе социальных проектов. - В октябре прошлого года в Астане проходил конкурс соцпроектов. Там я обратил внимание на то, что очень много детей страдающих ДЦП, приезжали на кустарных тренажерах. По приезду в Уральск я начал искать такие аппараты. Оказалось, что в Казахстане их не производят, а привозят из других государств, - пояснил Биржан КОЖАКОВ. - Есть много видов таких вертикализаторов, но самыми распространенными являются стоячие, лежачие и сидячие аппараты. За рубежом стоимость самого простого вертикализатора составляет 225 тысяч тенге, а самого дорогого 1,2 млн тенге. Тогда я понял, что могу сам сделать такой аппарат, причем намного дешевле. К примеру, цена за вертикализатор, в котором ребенок должен находиться стоя, составляет всего 35 тысяч тенге. Для создания более дешевого аналога тренажера Биржан КОЖАКОВ поехал в медико-социальное учреждение "Шапагат", где занимаются с "особенными" детьми, чтобы посоветоваться со специалистами. Там ему рассказали о недостатках российских тренажеров, и он постарался их устранить и даже усовершенствовать. - В данный момент эти вертикализаторы практикуются уже в "Шапагате". Директор говорит, что они очень помогают деткам. Благодаря такому аппарату ребенок, страдающий детским церебральным параличом, сможет выпрямлять конечности. Вообще у таких детей мышцы скованы, а когда он стоит или лежит на вертикализаторе, то мышцы вытягиваются, - говорит Биржан КОЖАКОВ. - Кроме того, нам депутат областного маслихата Нургазы САТПАЕВ купил за 5,5 млн тенге кромочно-облицовочный станок. Стоит отметить, что в планах у ТОО "Гибадат" выпускать 33 вида аппаратов для детей с диагнозом ДЦП. gibadat (2) gibadat (4) gibadat (6) gibadat (7) gibadat (13) gibadat (11) gibadat (12) gibadat (8)   gibadat (15) gibadat (16) gibadat (17) q5AGp4i3Pos   Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Алтынбека МАЙКЕНОВА