Акция по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия и взрывчатых веществ началась 15 апреля 2016 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. IMG_9031-800x600 Как рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО, всего в этом году жителями области было сдано 183 единицы оружия. - Сдали одно нарезное автоматическое оружие, 18 единиц нарезного длинноствольного, 161 гладкоствольного, 3 травматического и 247 патронов к нарезному оружию, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. К слову, за сданное оружие и боеприпасы жителям ЗКО выплачено 3,1 млн тенге. Всего на проведение данной акции  из республиканского бюджета выделено 10 млн тенге.