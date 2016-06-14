Родным возместили моральный и материальный ущерб, и претензий они к косметологу Эльвире Абдуллаевой (Юсуповой) не имеют, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 14 июня, прошло первое судебное заседание по делу московского косметолога Эльвиры АБДУЛЛАЕВОЙ.
Перед началом судебного процесса адвокат подсудимой Айгуль ОРЫНБЕКОВА
заявила ходатайство о том, чтобы Эльвиру АБДУЛЛАЕВУ отпустили из-под стражи.
- Сторона потерпевшей написала заявление в прокуратуру, где указали, что материальный и моральный ущерб выплачен и они не имеют к подсудимой претензий. Кроме того, они согласны пойти на процессуальное соглашение сторон и просят строго ее не судить, - заявила адвокат Айгуль ОРЫНБЕКОВА.
Однако судья Руслан ЖУМАГУЛОВ, посовещавшись, решил отклонить ходатайство и оставить косметолога под арестом.
Как рассказала сама подсудимая Эльвира АБДУЛЛАЕВА, в аэропорт Уральска из Алматы она прилетела 27 марта в 11 утра, где ее встретила ее подруга (хозяйка салона "Звезда Востока" Венера КАЙДАРОВА - прим. автора).
- После аэропорта мы поехали в ресторан позавтракать, потом заехали в салон на несколько минут и потом меня Венера отвезла в гостиницу, где сама же сняла мне номер. В Уральск я приехала к ней в гости. Мы обсуждали открытие моего кабинета косметологии. Она предлагала открыть его в Уральске, хотя я планировала в Алматы. С собой я также привезла нити "Аптос", чтобы показать Венере. Вечером мы с ней договорились о том, что утром в 9 часов я приеду в "Звезду Востока", потому что Айжан ЖАКАНОВА
очень хочет попасть ко мне. 28 марта в назначенное время я была уже в салоне, делала прическу. Где-то в 11.30 приехала сама Венера КАЙДАРОВА. Она провела нас с Айжан в комнату, где я должна была сделать ей необходимые процедуры по подтяжке лица, - сообщила подсудимая. - Потом я уложила ЖАКАНОВУ на кушетку, мы нарисовали с ней необходимые линии на лице, я сделала аллергопробу под слизистую языка, то есть капнула лидокаин. Подождала 20 минут и стала делать укол в левую часть лица, при этом постоянно проверяя ее пульс и разговаривая о новинках в области косметологии.
Также подсудимая рассказала, что ввела две нити в левую часть лица погибшей. Та чувствовала себя хорошо и даже смотрела на себя в зеркало. После этого косметолог сделала ей укол в правую часть лица и ЖАКАНОВОЙ стало плохо.
- Когда я сделала укол в правую часть лица ЖАКАНОВОЙ, ее речь стала заторможена, и я сразу прекратила все манипуляции. Я дала ей нашатырь и выбежала к администратору, чтобы они вызвали скорую. Сказала, чтобы объяснили, что у женщины реакция на лидокоин и нитевидный пульс. Потом вместе с хозяйкой салона и еще несколькими людьми мы пришли в кабинет, открыли окно и стали делать массаж сердца. Затем я опять выбежала в коридор, чтобы спросить, когда будет скорая, администратор сказала, что в 103 ей ответили, чтоб ждали. Тогда я сама стала звонить. Скорая приехала после третьего звонка спустя 20 минут. Все это время мы проводили реанимационные мероприятия, чтобы ЖАКАНОВОЙ стало легче. Когда прибыла скорая, я попросила врача сделать адреналин в сердце, потому что я как врач знаю, что так положено при таких реакциях на медикаменты. Однако скорая сделала только электрошок, который не сразу дал разряд, - пояснила Эльвира АБДУЛЛАЕВА. - Я сделала это не специально. Два года назад, когда я делала Айжан эти же нити, у нее не было никакой реакции. К тому же, когда мы с ней встретились в салоне, она сказала, что принесла с собой лидокаин и попросила сделать подтяжку.
Подсудимая отметила, что делала данную процедуру бесплатно, по-дружески и никаких денег у ЖАКАНОВОЙ она за это не просила.
- Когда приехала полиция, у меня изъяли сумку и там не было никаких денег. Потом меня привезли в полицейский отдел и в 2 часа ночи поместили в камеру, - сообщила АБДУЛЛАЕВА.
Также на суде был допрошен представитель потерпевшей стороны Руслан ШАГАТАЕВ, который отметил, что отец погибшей Жансерик УВАЛИЕВ сейчас находится в городе Костанай на операции и присутствовать не может.
- Со слов моего доверителя, 19 марта Айжан ЖАКАНОВА вместе с мужем и тремя детьми прилетели в Костанай на праздники. 26 марта погибшая сказала, что 28 марта у нее в Уральске встреча с кем-то и они должны улететь. И в этот день они с семьей вылетели в Астану. Однако в этот день прямого рейса в Уральск не было, они полетели в Актобе, а уже оттуда приехали в Уральск на машине. О том, что Айжан собралась делать какие-то косметологические процедуры, не знали ни ее родители, ни муж. 28 марта примерно в 14.30 отцу Айжан позвонил ее муж и сказал, что она умерла в салоне красоты от укола. Позже, когда мой доверитель Жансерик УВАЛИЕВ смотрел телефон своей дочери, то нашел переписку между ней и Венерой КАЙДАРОВОЙ. В сообщениях КАЙДАРОВА писала, что Эля в город приезжает, и есть возможность встретиться. Также в переписке шла речь о каких-то деньгах. Точно не понятно. Якобы хозяйка салона "Звезда Востока" просила у погибшей некую сумму денег в долг, на что Айжан сказала, что у нее сейчас такой суммы нет, - заявил Руслан ШАГАТАЕВ. - Также хочу отметить, что мой подзащитный перед отъездом написал заявление в прокуратуру о том, что материальный и моральный ущерб родственники косметолога выплатили потерпевшей стороне и они претензий к ней не имеют. Также отец Айжан попросил не наказывать строго Абдуллаеву и по возможности отпустить из-под стражи.
В ходе допроса подсудимой адвокат ОРЫНБЕКОВА заявила, что при проведении судмедэкспертизы были допущены нарушения.
- 28 марта в день смерти ЖАКАНОВОЙ тело было отправлено в морг, затем в 16.00 этого же дня тело было направлено в ритуальную службу, где ее положили в цинковый гроб и уже ночью повезли в Костанай. Когда и как была проведена экспертиза? Почему не была взята ткань для проверки на наличие алкоголя в организме. Проверили только в моче и крови, хотя именно в тканях спирт сохраняется в течение 48 часов. Также нас ознакомили с экспертизой только 6 апреля, хотя провели 28 марта, - сообщила адвокат подсудимой.
Напомним
, 28 марта в 12.25 в салоне красоты "Звезда Востока" женщине сделали инъекцию, после которой она скончалась. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что скорая помощь прибыла на место происшествия через 5 минут после вызова, однако врачи лишь констатировали смерть женщины. В этот же день администратор салона сообщила, что этого врача они не вызывали
, а также она не принимала клиентов в стенах их салона. Якобы погибшая лично договаривалась о встрече с врачом и попросила хозяйку провести процедуру в ее салоне. Однако позже стало известно, что администрация салона красоты делала рассылку
на мессенджер Whats App рассылку, в которой говорится, что с 26 по 28 марта в салоне красоты "Звезда Востока" будет принимать врач-косметолог из Москвы Эльвира Юсупова. Далее идет перечень оказываемых ею услуг, а в конце сообщения указан номер, который, как стало известно, принадлежит хозяйке салона красоты. Как позже сообщили в полиции, врач-косметолог, проводивший косметологическую операцию задержан. Начато расследование. 31 марта судья Уральского городского суда Слуканым КАДРАЛИЕВА санкционировала арест
Эльвиры Абдулаевой сроком на 2 месяца.
Фото Медета МЕДРЕСОВА