Валихана РАЗОВА признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». razov prigovor (5) Сегодня, 14 июня, в Уральском городском суде был оглашен приговор экс-руководителю департамента АРЕМ по ЗКО Валихану РАЗОВУ. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями и назначили наказание в виде штрафа в размере 6,8 млн тенге и полной конфискацией имущества. Кроме того, он пожизненно лишен права занимать должности в государственных органах. Его отпустили из зала суда. Напомним,  22 января стало известно, что за взятку был задержан руководитель департамента АРЕМ в ЗКО Валихан РАЗОВ. В пресс-службе Национального бюро по противодействию коррупции РК сообщили, что было установлено, что должностное лицо получило взятку в виде материальных ценностей на общую сумму более 250 тысяч тенге от генерального директора АО «АксайГазПромЭнерго» Алхата Абзалилова за общее покровительство и невмешательство в предпринимательскую деятельность. Однако 1 апреля на брифинге в прокуратуре ЗКО прокурор города Айдын РАШИДОВ заявил, чтодело переквалифицировали по другим статьям- 361 - "Злоупотребление должностными полномочиями" и статье 362 - "Превышение власти и должностных полномочий". Стоит отметить, что на последнем слове Валихан РАЗОВ вину не признал. - Считаю, что следствие с самого начала велось с обвинительным уклоном, следствием допущены многочисленные нарушения моих конституционных прав, - сказал Валихан Разов. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. razov prigovor (2) razov prigovor (3) razov prigovor (4) razov prigovor (1) oziVjbY-S5I Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Алтынбека МАЙКЕНОВА