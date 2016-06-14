Сегодня, 14 июня, аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ представил депутатам, представителям НПО, общественникам и журналистам проект программы стратегического развития города на 2016-2020 годы. - В апреле аким области поручил городскому и районным акиматам разработать программы развития своих регионов до 2020 года, - рассказал Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. Итак, по словам градоначальника, цель его программы состоит в развитии зеленого и чистого города, где преобладают принципы чистоты, экологии, новых технологий и развитие зеленой экономики, улучшить качество жизни населения, создание благоприятных условий жизнедеятельности и развитие личности. Для этого в программе заложено 8 основных направлений развития. Это комфортная среда, развитая экономика, город для бизнеса и туризм, безопасный город, социальный город, активный житель, зеленая экономика и единый городской организм. По словам Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, для развития нашего города необходимо проводить модернизацию ветхого жилья, сноса старого и строительство на его месте нового дома, стопроцентное обеспечение дошкольным образованием детей от 3 до 6 лет, повысить доверие к правоохранительным органам (как именно это будут делать он не уточнил – прим.автора), снизить уличную преступность путем увеличения видеонаблюдения в городе, увеличить продолжительность жизни уральцев до 75 лет (также не уточнил, как планируется достигнуть данного показателя – прим. автора). - В нынешнем году начнется строительство торгово-транспортного логистического центра. Также планируется увеличить численность населения поселка Зачаганск с 40 тысяч до 80 тысяч человек путем присоединения к Зачаганску поселков Круглоозерное и Деркул, для удобства жителей, - сказал ТУРЕГАЛИЕВ. Говорил аким и про необходимость экономии воды. Он пообещал, что к 2020 году к водоотведению будет подключен и частный сектор Уральска, чтобы не было септиков и уральцам не приходилось вызывать машины для откачки воды. Также градоначальник пообещал к 2020 году отремонтировать порядка 130 километров автодорог. - В Уральске 581 километр автомобильных дорог, 294 км из них - грунтовые, 287 или 49% асфальтированные. Но из этих асфальтированных дорог 130 км находятся в неудовлетворительном состоянии. В этом году мы отремонтируем около 20 км дорог на 14 улицах на сумму 3,3 млрд тенге. До 2020 года мы планируем отремонтировать эти 130 км дорог. Объекты по ремонту дорог мы на следующий год уже подготовили. Среди них есть и реконструкция деповского моста, который требует более двух миллиардов тенге. Это сложный проект и требует, конечно, много средств, но такие у нас планы, - сказал аким. Как стало известно, в Уральске должно быть 426 км тротуаров. На деле тротуары, по которым можно пройтись, составляют 126 км. Решение данного вопроса, по словам ТУРЕГАЛИЕВА, требует порядка трех миллиардов тенге. К слову, если говорить о безопасности граждан, то власти города передали в доверительное управление предпринимателю подземный переход на пересечении улиц Абулхаир хана и Сырыма Датова (район ТЦ "Астана"). Всего в Уральске насчитывается 4 подземных перехода и все их планируется отдать в доверительное управление, чтобы предприниматели сделали в нем ремонт, открыли там бизнес и содержали подземные переходы в хорошем состоянии, чтобы потом приучить пешеходов переходить дорогу только по подземкам. Аналогичные программы развития на обсуждение должны представить и районные акимы.