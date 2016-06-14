Об этом сообщил аким города Нариман ТУРЕГАЛИЕВ во время презентации проекта программы стратегического развития Уральска на 2016-2020 годы. Иллюстративное фото с сайта m.progorodnn.ru Иллюстративное фото с сайта m.progorodnn.ru По словам Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, на сегодняшний день уровень доверия полиции среди опрошенных уральцев составил всего 40%. - К 2020 году в Уральске планируется повысить уровень доверия полиции до 75%, - сообщил градоначальник.