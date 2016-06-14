Бурлинским районным судом осужден житель города Аксай, который похитил женщину с целью ограбления, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на Бурлинский районный суд. Иллюстративное фото с сайта 222.by Иллюстративное фото с сайта 222.by Судом установлено, что в первом часу ночи женщина возвращалась домой. В этот момент незнакомец схватил ее за воротник куртки и стал душить, нанося ей удары по голове. Затем мужчина приставив острый предмет в спину потерпевшей и насильно привел ее в подвал одного из жилых домов 10 микрорайона города Аксай, где в последующем удерживал ее. - Незнакомец сорвал с ушей женщины золотые серьги. Однако потерпевшей удалось позвонить своим родственникам и сообщить о своем местонахождении. В суде подсудимый свою вину не признал. Потерпевшая просила суд взыскать с подсудимого стоимость сережек и наказать его, - сообщили в суде. Суд постановил признать грабителя виновным по статье 125 ч.1 и статье 191 ч. 2 п.1 УК РК "Похищение человека, грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего" и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Также суд обязал подсудимого выплатить материальный ущерб в сумме 75 000 тенге.