Самый минимальный по стоимости в новой линейке - «Активный Light» - относится к региональным тарифным планам. В этом тарифном плане за 1190 тенге в месяц, помимо общения внутри сети и 1000 SMS на номера activ и Kcell, предоставляются 80 минут для звонков на номера других сотовых операторов РК и 4 Гб интернета ежемесячно. Минуты для общения внутри сети и с номерами других сотовых операторов действуют в домашней зоне, в которую входят 11 областей.Остальные пять тарифных планов – национальные, то есть действуют на всей территории Казахстана. Один из них – это «Активный Mini» за 49 тенге в сутки. Он будет удобен для тех, кто предпочитает оплачивать за связь понемногу. За эту сумму тарифный план включает в себя безграничное общение с абонентами Kcell и activ ежедневно. Еще в сутки пользователь может проговаривать 3 минуты с абонентами других мобильных операторов РК, отправлять 15 SMS внутри сети и использовать 120 Мб мобильного интернета. Приятное дополнение к «Активный Mini» - это доступ к мобильным версиям социальных сетей Facebook и ВКонтакте по 0 тенге за мегабайт. Для активного общения предлагается тарифный план «Активный Start» за 1490 тенге. Кроме звонков внутри сети по 0 тенге и 1000 SMS, абонент получает 120 минут для общения с абонентами других сотовых операторов РК, а еще 15 Гб мобильного интернета ежемесячно (10 Гб ночью и 5 Гб днем). Тарифный план «Активный Drive» – можно отнести к самому оптимальному предложению во всей новой линейке. Пользователям предоставляются 180 минут для голосовых звонков на номера других сотовых операторов РК и целых 20 Гб интернета каждые 30 дней (13 Гб ночью и 7 Гб днем) за 1790 тенге в месяц и дополнительно разговоры внутри сети и 1000 SMS на номера activ и Kcell. В тарифный план «Активный Boom» за 1990 тенге, не считая бонусных минут для звонков и 1000 SMS на номера activ и Kcell, еще больше ежемесячного включенного объема интернета - 25 Гб (15 Гб - ночью, 10 Гб - днем), а также 200 минут для общения с абонентами других сотовых операторов РК каждый месяц. Например, только ночного объема интернет-трафика на этом тарифном плане хватит на просмотр около 20 фильмов в месяц. Самые искушенные абоненты, не представляющие жизни без интернета, могут сделать выбор в пользу «Активный PRO» за 2490 тенге в месяц. В этом тарифном плане выделено больше всего трафика на интернет из всей новой линейки - 35 Гб интернета на 30 дней (20 Гб ночью и 15 Гб днем). В дополнение еще и 250 минут на разговоры с пользователями других мобильных сетей РК, а также звонки по 0 тг и 1000 SMS внутри сети activ и Kcell. . Дополнительная информация о новой тарифной линейке и условия подключения доступны на сайте www.activ.kz. Лицензия № ДС0000270 от 08.06.1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. На правах рекламы.
