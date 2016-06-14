Прокуратура выявила незаконное действие аптек в больницах Сырымского, Бокейординского, Акжайыкского, Каратобинского и Зеленовского районов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 14 июня, на брифинге в прокуратуре ЗКО начальник управления социально-экономической сферы Жаннур АХМЕТБЕК сообщил, что за истекший период этого года прокуратурой было выявлено 48 нарушений законности, к дисциплинарной ответственности было привлечено 12 лиц, к административной - 1, защищены права 14 предпринимателей. - Так, прокуратурой Жангалинского района выявлены факты незаконного взимания денег должностными лицами акимата с предпринимателей на проведение культурно-массовых мероприятий. В частности, в 2015 году на счет общественного фонда "Камыс-Самар" было перечислено 2 миллиона тенге для проведения различных культурно-массовых мероприятий. А при проверке лицевого счета этого фонда выявлено хищение 300 тысяч тенге. После вмешательства прокуратуры этот фонд был закрыт, а в совет по этике внесено представление о привлечении акима района и двух руководителей профильных отделов акимата к дисциплинарной ответственности, - сообщил Жаннур АХМЕТБЕК. По словам прокурора, в пяти районах области незаконно действовали аптеки при больницах. Тогда как деятельность по реализации лекарств относится к конкурентной среде. К тому же управление здравоохранения ЗКО длительное время не возвращало денежные средства по обеспечению заявок на участие в тендерах 16 предпринимателям. После вмешательства прокуратуры предпринимателям было возвращено более 20 миллионов тенге. Также Жаннур АХМЕТБЕК уточнил, что продолжается работа мобильных групп органов прокуратуры области. - К примеру, в конце прошлого года в мобильную группу Жанибекского района обратился предприниматель ИП "Нигметов". Он был привлечен к административной ответственности за нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на учет по НДС с наложением штрафа в размере 16,6 миллиона тенге. Однако после вмешательства прокуратуры сумма штрафа была снижена до 29 тысяч тенге, - пояснил Жаннур АХМЕТБЕК.