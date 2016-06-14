Всего в 2016 году в производство Западно-Казахстанской области было вложено более 95 млрд тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG_0074 По словам руководителя областного управления предпринимательства Миржана САТКАНОВА, благодаря инвестициям, которые вкладывают местные бизнесмены в развитие предпринимательства в текущем году планируется открыть семь новых проектов на общую сумму более 52 млрд тенге с созданием 293 рабочих места. - Открытие первого завода пройдет в июле этого года в городе Аксай. Там построен завод по производству моторных масел. В Акжаикском районе строится завод по обработке мяса. Его открытие запланировано на август. Кроме того, на базе АО "Уральский завод Зенит" строится новый цех, который позволит заводу выпускать корабли и баржи весом более 600 тонн, - пояснил Миржан САТКАНОВ. - Также закончилось строительство завода компании "Родник", которая выпускает бутиллированную воду. Хочу отметить, что вода марки "Кристалл" вышла на иностранный рынок и продается теперь не только в нашей области. Еще в этом году запускаются заводы по строительству мелкоштучных бетонных изделий и строительства железобетонных изделий. Седьмым заводом стал проект аквакультуры по производству осетровой икры. Сумма проекта на сегодняшний день составляет 4,4 млрд тенге. Как рассказал руководитель управления предпринимательства, проект по производству икры был начат еще несколько лет назад, но был приостановлен из-за удорожания. Сейчас этим проектом заинтересовались инвесторы и в сентябре будет полностью налажено производство. Кроме того, совместно с турецкой компанией AkgunGroup продолжается работа по созданию индустриальной зоны. Определен земельный участок в районе станции Пойма Теректинского района ЗКО площадью 300 га. В настоящее время ТОО «Нефтестройсервис ЛТД» разработано ТЭО проекта. Фото Медета МЕДРЕСОВА