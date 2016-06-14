Пять лет за пять смертей родные погибших считают слишком мягким наказанием и намерены добиваться справедливости, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
17 января на трассе Уральск-Аксай "Шаран", за рулем которого был Канат ДЖУМАБЕКОВ, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой Приорой". В результате на месте ДТП скончались супружеская пара и водитель "Лады". Немного позже в больнице умерла 6-летняя дочь супругов, а также пассажирка "Шарана" Нурлан ТЛЕУШЕВА.
Совсем недавно Канат ДЖУМАБЕКОВ был осужден на 5 лет колонии поселения.
Нурлан ТЛЕУШЕВА
В редакцию "МГ" обратилась дочь погибшей Нурлан ТЛЕУШЕВОЙ Лаура САЙДИЛОВА. Она, как впрочем, и родственники остальных пострадавших, считает, что Канату было назначено слишком мягкое наказание.
- Мы не ожидали такого приговора. Рассмотрение дела длилось долго, и виновник все это время находился дома, а не за решеткой. Его даже не арестовали до суда. Мы в шоке были от такого приговора. Даже не сразу осмыслили, что сказал судья, - говорит Лаура. - Как можно было дать пять лет за пять погибших? Нашли смягчающие обстоятельства. Да какие могут быть смягчающие обстоятельства? Да, у него есть семья, младшему ребенку - 14 лет, но это ни в коем случае не оправдывает его.
К тому же Лаура САЙДИЛОВА не согласна с тем, что судья принял во внимание и то, что якобы подсудимый признал свою вину.
- Он не признавал вину. На вопрос: "Признаете ли вы свою вину?", подсудимый заявил, что он правила дорожного движения не нарушал, а потом в конце сказал: "Ну, запишите, если так надо", - пояснила Лаура.
По словам девушки, когда их вызывал дознаватель Рустам ЖАЛИЕВ, он сообщил, что Канат Джумабеков находится в больнице после операции, но потом его обязательно водворят в СИЗО. Тем не менее, на первое судебное заседание Канат ДЖУМАБЕКОВ приехал из дома. То есть, выписавшись из больницы, он находился дома. Он не пришел ни к кому из потерпевших и не попросил прощения.
Вспоминая тот день, когда произошло ДТП, у Лауры на глазах наворачиваются слезы.
- В тот день мама возвращалась в Уральск от меня, - рассказала девушка. - У меня приболел ребенок, и она навещала нас. Через какое-то время после ее отъезда мне с ее телефона позвонила женщина. Она сообщила, что мама в больнице. Взяв трубку, мама сказала, что она в больнице и ей очень больно. Я сразу же выехала в Уральск, но я не видела ее больше, она умерла после операции. У нее был разрыв внутренних органов. Мы даже не смогли с ней попрощаться. Моей маме было 54 года. Она была жизнерадостным человеком, ее все любили. Никто никогда ничего плохого про нее не скажет. Она 15 лет проработала учителем в школе, потом работала на Карачаганаке переводчиком. Последним местом ее работы была компания "Орал ойл энд газ". На ней держалась вся наша семья. Так получилось, что за три года у нее появилось три внука. И мне, и моей сестре Регине мама всегда помогала, она поддерживала нас во всем. Это тяжелая утрата для нас с сестрой.
Также Лаура утверждает, что в ходе следствия были допущены нарушения. К примеру, из-за того, что Канат ДЖУМАБЕКОВ не был арестован он смог переоформить дом на родителей жены. К тому же в деле вырвано несколько страниц, где была информация об имуществе подсудимого. Никто во время следствия не сделал запрос в компанию сотовой связи, чтобы получить распечатку разговоров, так как свидетели утверждали, что водитель во время движения говорил по телефону.
- Возмущает также то, что на вопрос, почему вы не притормозили, когда увидели, что вам навстречу едет машина, Канат ответил, что если он каждый раз будет тормозить перед встречными машинами, с ним никто ездить не будет, - говорит Лаура. - Он нарушил правила дорожного движения. При выезде из Федоровки стоит знак сужения дороги, он это проигнорировал. А также на судебном заседании выяснилось, что у него нет страхового полиса, то есть он не имел права возить людей. Более того, на суде свидетель ТУРГАМБАЕВ, который ехал на переднем сиденье, рассказал, что родные подсудимого звонили его матери до суда и предлагали деньги, если он не будет давать показания в суде.
Отец погибшей в этом же ДТП девушки Кайрат КОЖАХМЕТОВ и родители водителя "Лада Приора" также не согласны с приговором. Они намерены добиваться справедливости. Также Лаура рассказала, что во время следствия было проведено 4 экспертизы, все они доказали, что виновен водитель "Шарана".
- Мы не согласны с приговором. Считаем, что пять лет колонии поселения за пять жизней - это мало. Мне не нужно от него ничего. Прокурор просил 10 лет - это максимальный срок. Мы намерены добиваться, чтобы он получил этот максимальный срок. 7 июня мы подали на апелляцию. Если апелляционный суд не изменит приговор, мы обратимся в Верховный суд. Мы лишь хотим справедливости, - заявила Лаура САЙДИЛОВА.
Напомним
, 24 мая судья Теректинского районного суда Мерлан КУСАИНОВ вынес приговор в отношении Каната ДЖУМАБЕКОВА. Канат ДЖУМАБЕКОВ был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 345 ч.4 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права управлять транспортным средством на 7 лет с отбыванием наказания в колонии-поселения.
В ДТП погибли супруги и их 6-летняя дочь
У погибших супругов остались двое детей