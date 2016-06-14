11 июня состоялось торжественное открытие еще одного из филиалов учебного центра Step by Step. В честь открытия которого был устроен праздник с веселыми конкурсами, развлечениями, сладостями и подарками.   1 Это третий по счету филиал учебного центра Step by Step в нашем городе, где обучение ведут высококвалифицированные преподаватели, а также есть возможность начать обучение с носителем языка из США. 2 На празднике детей ожидало немало сюрпризов. Так, при помощи аквагримма каждый ребенок превращался в отважного супергероя, кошечку, бабочку-красавицу или другого сказочного персонажа. 3 Для юных художников был устроен конкурс рисунков на асфальте. Яркими мелками дети рисовали и писали пожелания центру Step by Step. 4 Гвоздем праздничной программы стали игры-угадайки с веселыми клоунами. 5 За правильные ответы детям вручали призы, а те, кто участвовал, но так и не смог назвать правильный ответ, получили утешительные сладости. 6 Некоторые счастливчики смогли получить сразу несколько призов, чему были очень рады как сами дети, так и их родители. 7 В завершение праздника был проведен розыгрыш ценных призов – билеты в цирк, развивающие игрушки, сертификаты по изучению английского языка со скидкой 50% и многое другое. 8 Главный приз – планшет выиграла 13-летняя Заида ТУЛЕКЕШЕВА. - На курсы английского языка меня записала мама, и сегодня мы пришли на праздник, - говорит победительница. – Было очень весело, и я выиграла планшет. Желаю центру Step by Step дальнейшего развития и процветания. 9 К слову, во всех филиалах языкового центра Step by Step проходит акция -летние курсы со скидкой 40%, которая действительна до 20 июля. 10 -Хотите, чтобы ваш ребенок провел лето с пользой и при этом существенно сэкономить на репетиторах? Запишите его летние курсы со скидкой в учебный центр Step by Step, - пригласил уральцев директор языкового центра Николай КОРОЛЁВ.

