Ждем всех желающих по адресу: 6 мкрн., д. 4 (напротив ТД «Клондайк»). Контактные телефоны: 54-79-51 или 27-71-20.
На правах рекламы.
Ждем всех желающих по адресу: 6 мкрн., д. 4 (напротив ТД «Клондайк»). Контактные телефоны: 54-79-51 или 27-71-20.
На правах рекламы.
Камеры работают в режиме реального времени.
За ложные сообщения о минировании школ, торговых центров и других объектов предусмотрена ответственность до 5 лет лишения свободы.
В целом по западному Казахстану погода остаётся морозной и зимней, так что жителям и гостям региона стоит одеваться тепло и быть готовыми к...
Мужчина подавал иск в суд, однако в удовлетворении требований ему отказали. А 21 января 2026 года его дом отключили от электроэнергии.
Все больше казахстанцев не готовы обращаться в правоохранительные органы, даже если станут свидетелями преступления. По данным опроса Бюро н...
У Марии Никифоровны большая семья. Вместе с супругом Николаем Семеновичем они прожили вместе почти 70 лет, воспитали трёх дочерей. Радуют ба...
Алтыншы ақпанда мектеп басшысы өз еркімен қызметінен кеткен.
В настоящее время в стационаре находятся 19 пациентов.
Предварительной причиной смерти могло стать отравление природным газом.