ДТП произошло сегодня, 13 июня, около шести часов вечера на выезде с урального моста в сторону п. Подстепное, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". avaria_most_mg (4) Водитель "Нивы" рассказал, что он ехал со стороны поcелка Подстепное. - Сзади ехала "Киа", - сообщил водитель "Нивы". - Когда я поворачивал налево, "Киа" врезалась в зад моей машины. От удара "Нива" перевернулась на крышу. С места ДТП скорая помощь забрала пассажирку "Нивы". Водители обеих машин не пострадали. avaria_most_mg (1) avaria_most_mg (2) avaria_most_mg (3) Фото Медета МЕДРЕСОВА