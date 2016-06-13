Жена погибшего Берикжана Калиева сегодня, 13 июня, получила ключи от квартиры, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dom (2) Теперь Нурсулу Калива с четырьмя детьми будет жить в трехкомнатной квартире в поселке Зачаганск. По слова акима области Алтая Кульгинова, семья в скором времени получит материальную компенсацию в размере 5 млн тенге. - После трагических событий, произошедших в Актобе, президент поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших военнослужащих. Сегодня семья Калиевых получила 3-комнатную квартиру. Детей мы устроили в школу в этом микрорайоне. Младшую дочку - в мини-центр. Саму жену мы трудоустроили лаборантом в одну из школ города, - заявил глава региона. Сама Нурсулу Калиева очень рада новоселью и поблагодарила главу государства за оказанную помощь и поддержку. - Раньше мы жили в маленькой комнате на мою маленькую зарплату. Сейчас я вышла на работу, дети хотят в школу, за это большое спасибо. Мой муж был очень добрым человеком. Всегда всем помогал. Он дал хорошее воспитание нашим детям, - рассказала Нурсулу Калиева. Напомним, 5 июня в Актобе во время нападения террористов на воинскую часть 6655 нацгвардии МВД РК погиб контрактник из ЗКО Берикжан Калиев. 8 июня его похоронили в поселке Жаксыбай Жанибекского района ЗКО. Аким ЗКО Алтай Кульгинов пообещал, что его семье будет выплачено 5 миллионов тенге. dom (1) dom (3) Фото Медета МЕДРЕСОВА