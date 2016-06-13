По словам, обучение парамедицине полицейских они проводят не в первый раз. - Обучение у нас проходят сотрудники ДЧС, водно-спасательной службы и полицейские, то есть те люди, которые первыми приезжают на место происшествия. Центр вообще организован для работников здравоохранения Западно-Казахстанской области, как специалистов среднего звена, так и специалистов высшего звена. Также симуляционный центр проводит обучение парамедицине, то есть обучение людей, которые оказывают помощь в первые моменты происшествий. Они тоже должны уметь оказать первую доврачебную помощь до приезда бригады скорой, - рассказала Гульмира АЛМАГАМБЕТОВА. По мнению врачей, часто встречаемые случаи – это остановка сердца и иммобилизация при травмах, поэтому в первую очередь парамедиков обучают оказанию сердечно-легочной реанимации. Как проводить такую реанимацию полицейским показала Гульмира АЛМАГАМБЕТОВА. Далеесообщил, что за пять месяцев 2016 года в ДТП в нашей области погибли 24 человека, стоит отметить, что за аналогичный период прошлого года в авариях погибли 11 человек, то есть смертность в ДТП повысилась в два раза. - Из анализа следует, что из 24 погибших 5 человек погибли в стенах стационара, а остальные 19 - на месте ДТП. При исследовании всех смертей в ДТП по Казахстану выяснилось, что 20% смертей наступили в результате полученных тяжелых травм, еще 10% произошли задержки скорой медицинской помощи, остальные 70% наступили в результате бездействия или неправильных действий очевидцев ДТП. Большинство людей сейчас либо снимают на телефон, либо стараются не приближаться, придерживаясь мнения «моя хата с краю». Но нужно помнить, что жизнь пострадавшего зависит не от врача, который еще едет в дороге, а от людей, которые находятся рядом, - рассказал Серик КАРЕКЕНОВ. Завотделением травматологии рассказал и наглядно показал на манекенах, как нужно правильно извлекать пострадавшего из автомобиля. К слову, полицейским также посоветовали всегда спрашивать у пострадавшего разрешение на оказание помощи. Поскольку в случае, если вдруг случится, что дальше у пострадавшего человека будут осложнения на фоне неправильного оказания первой помощи, он может обвинить в этом именно их. На манекене показали силовикам как нужно принимать роды. - Нужно найти любую чистую ткань, будь то пеленка или ваша рубашка. Дальше женщина сама все сделает. Скорее всего, она будет кричать, вас она слушать не будет, но постарайтесь ее успокоить. Ребенок будет выходить головкой вперед, поэтому нужно эту головку придержать пока не выйдут плечи. Дальше нужно малыша накрыть той самой рубашкой или пеленкой. Лучше всего если в вашей аптечке будут два зажима. О стерильности мы сейчас не говорим. Пуповину закрепляем с двух сторон зажимами и перерезаем. Ребенка передаем маме, а маму врачам, если они к тому времени приехали. Если их все еще нет, то берем маму с малышом, укладываем в машину и везем их в ближайший медицинский пункт, - рассказалаПолицейские в свою очередь тоже задавали вопросы, например, обязательно ли новорожденного шлепать по попе, и чем можно заменить зажимы, если их нет. К слову, уральские полицейские уже несколько раз принимали роды. Трое детей родились при помощи полицейских на стационарных постах при выезде из Уральска.bhUpQorJjgQ