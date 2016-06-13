Всего в общежитии "Шанырак"живет 116 воспитанников детского дома, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG_3736 По словам Айнур ЖАНАРСТАНОВОЙ, они с мужем и маленькой дочерью Миланой переехали жить в общежитие в ноябре 2015 года. В маленькой комнате стоят два дивана, где спит старшая дочь Милана и сама Айнур. Новорожденная дочь спит в коляске, потому как поставить кроватку просто негде. Отцу семейства Александру АГИЕВУ приходится спать на полу около двери. - Когда мы только сюда переехали, жили в большой комнате с сестрой мужа и ее детьми. Потом мы поругались и разъехались. Теперь живем в комнате площадью 10 квадратных метров с двумя детьми. Когда я была беременна, директор "Шанырака" обещал дать нам семейную комнату с туалетом и водой, как только я рожу. 2 июня я родила вторую дочку, но мы по-прежнему живем в этой маленькой комнате, хотя в общежитии есть свободные квартиры. По какой причине нам не дают другую жилплощадь - я не понимаю, - рассказала расстроенная Айнур ЖАНАРСТАНОВА. Кроме того, женщина рассказала, что комната, на которую они претендуют, освободилась несколько месяцев назад. - Бывшая хозяйка комнаты умерла, а детей забрали в детдом. В тот момент мы уже стояли на очереди, чтобы заселиться туда. Однако в нее въехала другая девушка со взрослым ребенком, но она там не живет. Она постоянно находится на своей даче, хотя говорила, что жить ей негде, - пояснила Айнур. - Еще была ситуация, когда девушка с мужем просто выбили дверь в свободную комнату и живут сейчас там. Директор слова не сказал, он по ходу вообще здесь ничего не решает. По словам Айнур, старшая дочь совсем не хочет сидеть дома, потому что в комнате очень душно и негде играть. - Когда кушать начинаю готовить, в комнате стоит ужасная жара. Младшая дочь сразу покрывается потницей, но искупать ее у меня нет возможности. Ванну поставить негде, к столу не подойти. Сами видите, вся мебель стоит впритык, - жалуется мама. По словам воспитателя "Шанырак" Камшат ЕСЕНТАЕВОЙ, на сегодняшний день в общежитии живут 116 воспитанников детского дома. Из них 25 семей и 64 ребенка. - После 15 июня нескольким воспитанникам детского дома будут даны новые квартиры. Поэтому в общежитии освободятся комнаты. Только тогда мы сможем предоставить большую семейную жилплощадь семьям, которые живут в маленьких комнатах. Пока такой возможности нет, - заявила воспитатель "Шанырака" Камшат ЕСЕНТАЕВА. Стоит отметить, что осенью 2014 года, корреспонденты "МГ" уже ездили в общежитие "Шанырак". Тогда в подвальном помещении общежития проживала семья с маленьким ребенком. Комнату им не давали якобы из-за отсутствия свободных мест. Однако после приезда журналистов семью переселили в комнату. IMG_3756 IMG_3769 IMG_3775 IMG_3804 Камшат ЕСЕНТАЕВАIMG_3806 IMG_3808 Фото Медета МЕДРЕСОВА