35-летняя Нурсулу Калиева и четверо детей снимают комнату в общежитии за 30 тысяч тенге в месяц, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ph3 Нурсулу и Берик КАлиевы воспитывали четверых детей - 3-летнюю Гульдану, 5-летнего Адлета, 9-летнего Миржана и 14-летнюю Гуляйну. Теперь женщина, оставшись одна с четырьмя детьми, не представляет, как справится с их воспитанием. По ее словам, последний раз муж видел детей в марте, после чего они уехали в Уральск, чтобы снять квартиру. - Я осталась одна с четырьмя детьми. Хотя мне и оказывают помощь, все равно трудно. Хотелось бы, устроить дочку в детсад, потому что не так давно я вышла на работу. Зарплата маленькая, но детей как-то нужно содержать, - говорит Нурсулу Калиева. Дети говорят, что гордятся своим папой. Миржан мечтает также стать военным, а Гуляйна с теплотой вспоминает, как папа баловал их и был очень добрый. Заместитель командира воинской части 5517 Вячеслав Пак отметил, что окажут всю необходимую помощь семье погибшего сержанта-контрактника. В пресс-службе акима ЗКО сообщили, что семье погибшего Берика Калиева будет выделено жилье. В настоящее время этот вопрос решается. Напомним, 5 июня в Актобе во время нападения террористов на воинскую часть 5566 нацгвардии МВД РК погиб контрактник из ЗКО Берик Калиев. 8 июня его похоронили в поселке Жаксыбай Жанибекского района ЗКО. Аким ЗКО Алтай Кульгинов пообещал, что его семье будет выплачено 5 миллионов тенге. ph1 ph2