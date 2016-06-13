Хирурги областной клинической больницы провели уникальную операцию 25-летнему сельчанину, который поступил в больницу с травмами несовместимыми с жизнью. vrach Трагический случай произошел 31 мая в одном из крестьянских хозяйств в Зеленовском районе. Молодой тракторист Михаил ОЛЬХОВИК, житель села Жамбыл Зеленовского района попал под почвофрезу. - Пациент был доставлен к нам в больницу в состоянии травматического шока с множественными травмами и большой кровопотерей прямо с поля, - говорит заместитель директора по хирургии Куттымурат ЖАКСЫГАЛИЕВ. - Пациент был на грани жизни и смерти, дорога каждая секунда. В экстренном порядке была проведена операция, которая длилась около 4 часов, и усилиями наших врачей молодого человека удалось спасти. За жизнь молодого человека боролись три хирурга - заведующий отделением абдоминальной хирургии Адамбек МУКАНБЕТКАЛИЕВ, хирург с многолетним стажем Ерлан НУРУШЕВ, молодой хирург Александр СИДОРОВ, а также врачи анестезиологи и реаниматологи. - Это действительно уникальный случай, когда нам удалось вырвать пациента из лап смерти, - говорит Адамбек МУКАНБЕТКАЛИЕВ. – За свою тридцатилетнюю практику я видел многое и поверьте, это настоящее чудо, что он остался жив. К нам он попал с обширной рваной проникающей раной грудной клетки и брюшной полости слева. У пациента наблюдался отрыв и открытый переломом 6 участков ребер, открытый пневмоторакс, из-за травмы живота произошла эвентрация, то есть выпадение петель тонкого кишечника, так же произошел отрыв диафрагмы слева, рваные раны были и на нижних конечностях, плюс пациент находился в состоянии травматического шока. Состояние было просто критическое. Мы делали все возможное, чтобы спасти пациента и нам это удалось. Сейчас, по словам лечащего врача Ербола ЕСЕЕВА, состояние пациента средней тяжести, он переведен из реанимации в общую палату и идет на поправку. Сам пациент Михаил ОЛЬХОВИК до сих пор не может поверить в то, что остался жив. - Помню тот день как во сне, - вспоминает он. – Как работал на тракторе, подошел к фрезе, когда там что-то пошло не так. Фреза - это такое приспособление для трактора с 6 ножами, которое фрезерует бороздки для посадки овощей. А потом помню только бегущего ко мне брата, он тоже работает трактористом. Он-то и вытащил меня из-под фрезы и вызвал скорую. Я благодарен врачам областной хирургической больницы за то что смогли совершить это чудо и вернуть меня с того света. Низкий поклон им за мое спасение и подаренную мне вторую жизнь.
Почвофреза – это разновидность сельхозтехники, предназначенная для обработки, рытья и рыхления почвы. Инструмент также активно применяется для измельчения больших глыб и перемешивания грунта с семенами и удобрениями.