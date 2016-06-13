Сапарбек НУРПЕИСОВ ранее занимал должность прокурора Кызылординской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры. Фото с сайта bko.prokuror.kz Фото с сайта bko.prokuror.kz Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, новый прокурор был назначен 10 июня, однако его приезд ожидают только сегодня. Нурпеисов Сапарбек Айтуович родился 23 февраля 1960 года в с. Тугалай, Колохозабадского района Таджикской ССР, по национальности казах. В 1985 году окончил с отличием Казахского государственного университета им. С.М.Кирова (специальность правоведение) и после чего 16.07.1985г. принят стажером в прокуратуру г. Жанатас. 1986 г. - назначен старшим следователем той же прокуратуры 1991г. - старший следователь прокуратуры Луговского района Жамбылской области 1992г. - старший помощник прокурора г. Жанатас 1993г. - старший помощник прокурора Жамбылской транспортной прокуратуры 1996г. - прокурор отдела общего надзора прокуратуры г. Алматы 1996г. - и.о.начальника отдела по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры г. Алматы, 1997г. - заместитель начальника управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры г. Алматы. 1998г. - старший прокурор управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере генеральной прокуратуры РК 1998г. - начальник отдела департамента по надзору за применением законов в социально-экономической сфере 2000г. - заместитель начальника департамента - начальник отдела по надзору за применением законодательства в социальной сфере 2001г. - заместитель начальника департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов. 2005г. - заместитель начальника департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов генеральной прокуратуры РК 2009г. - заместитель начальника департамента по надзору за законностью следствия и дознания генеральной прокуратуры РК 2012 - состоит на должности прокурора Кызылординской области.