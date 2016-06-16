Сегодня, 16 июня, в Салтанат Сарайывручил нагрудные знаки «Алтын белгі» 36 выпускникам, подтвердившим свои знания на ЕНТ.на ЕНТ набрала 119 баллов. Пятым предметом Настя выбрала физику. - Мои родители, бабушка с дедушкой учителя математики и инженеры. Технический склад ума – это у нас семейное. Я планирую учиться в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, - рассказала Анастасия. Чемпион мира по шахматам среди юниоров Жанат Саин набрал на ЕНТ 117 баллов. Профильным предметом выбрал английский язык. Свое будущее Жанат хочет связать со спортом. Павел и Айгуль Дуйсекеновы пришли сегодня поддержать свою дочь Дану. Она тоже обладательница знака «Алтын белгі». Как говорят родители, несмотря на то, что Дана может учиться (она прошла необходимые процедуры и экзамены – прим.автора) в зарубежном университете, девушка решила остаться в Уральске и получить образование по специальности «Государственное и местное самоуправление». Как стало известно, всего в нашей области было 192 претендента на «Алтын белгі», но только 90 выпускников смогли подтвердить свои знания. Кроме того, 167 выпускников завтра получат аттестаты с отличием. Следует отметить, что средний балл ЕНТ по нашей области составил 82,11. Пороговый балл не смогли набрать 436 или 13,12% выпускников. По словам, в этом году большого торжества по случаю выпускного бала на площади Абая не будет, поскольку в настоящее время там идет капитальный ремонт дороги. - Других больших площадей для проведения бала в у нас нет. Мы планировали провести бал на площади перед центром имени Кадыра Мырза Али, но потом от этой идеи отказались в целях безопасности самих выпускников и их родных, поскольку рядом автодорога, которую закрыть тоже нельзя. На основании приказа управления образования ЗКО и письма министерства образования и науки РК в 2016 году единый день вручения аттестатов назначено на 17 июня, а также данное мероприятие пройдет в стенах школы, - сообщила Зауре Гумарова. Как стало известно, во время проведения выпускных вечеров принимаются все меры по соблюдению безопасности. Так, созданы областной штаб по контролю и проведению выпускных вечеров, дежурства будут нести родители, работники ЧС, здравоохранения и правоохранительных органов.Выпускница СОШ №7 Анастасия Сергеенко