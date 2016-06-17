На торжественное событие собралось несколько сотен врачей и медицинских работников. Поздравил с наступающим праздником медицинских работниковкоторый пожелал всех благ и вручил значки «За вклад в развитие здравоохранения» и благодарственные письма от руководства области и города. Всех собравшихся с профессиональным праздником поздравил, а также вручил отличившимся в этом году медицинским работникам значки «Отличник здравоохранения» и благодарственные письма от имени министерства здравоохранения РК. - Ваш труд почётен и ответственен. Но не менее ценна и необходима повседневная работа врача - на своем участке, в своем регионе, обеспечивающая тысячам пациентов своевременную медицинскую помощь, - отметил он в своем выступлении. Уже третий год в нашей области проходит проект «Голос пациента», в котором каждый житель области с помощью СМС-голосования мог отдать свой голос в пользу того врача, который по его мнению, достоин этой номинации. Победители были определены путем набора наибольшего количества голосов. В этом году лучшим врачом по городу Уральск был признанВ сельской местности лучшим врачом была признана- Приехала работать в этот район в 1979 году и с тех пор проработала на одном месте ровно 38 лет. Вместе с мужем приехали сюда молодыми врачами. В этом районе родились наши дети, он стал мне родным домом, хотя сама я родом с Атырау. Очень приятно, когда твою работу ценят пациенты. Спасибо за такое признание, - сказала Насип НУРКЕНОВА. Здесь же были объявлены итоги конкурса премии «Призвание» по различным номинациям. Так, в номинации «За верность профессии» победилаВ номинации «За успешное применение инновационного подхода в медицине» победителем признанЗа проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека, была награждена бригада врачей ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» в составе- Это было в прошлом году, к нам поступил молодой человек с многочисленными сочетанными травмами и переломами. Как оказалось, он работал на стройке и упал в бетономешалку. Операции пришлось делать поэтапно, так как все и сразу сделать было просто невозможно. Потом была долгая реабилитация, пациента в буквальном смысле учили ходить заново. Я был очень рад, когда спустя время он смог самостоятельно прийти на осмотр. Наверное, для каждого врача важен результат – выздоровление пациента. Спасибо, что о нас не забывают и вспоминают добрым словом, - рассказал Серик КАРЕКЕНОВ. К слову, уже бывшийсам пришел на праздник и поклонился своим спасителям.