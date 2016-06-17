Именно в таких условиях не живут, а выживают жильцы общежития по улице Жангир хана, 15. Капитального ремонта в общежитии, которое было построено в 1978 году, никогда не было. Одна из жительниц рассказывает, что купила комнату в этом общежитии 6 лет назад. Тогда говорит, здесь было не все так страшно, нежели сегодня. Спасает пенсионерку то, что в ее квартире отдельная канализация и вода, однако крыша все равно протекает. - Я писала заявление, уже хотела в суд обращаться с этой проблемой, но потом немного устранили, у меня не течет. У нас водопроводная система нарушена, в общем, кто как может, так и выживает в этом доме, - говоритЕще одной проблемой для жильцов является отсутствие природного газа, подвести его к дому не представляется возможным, у многих в комнатах не позволяет квадратура. Люди вынуждены для приготовления пищи использовать газовые баллоны. При этом у каждого в квартире стоят по два баллона, а это уже нарушение. В нормативных документах прописано, что в здании не более двух этажей, можно использовать только по одному газовому баллону в квартире. Тревожит людей и отсутствие детской площадки. Хотя ранее она была. Но несколько лет назад, эту землю выкупил индивидуальный предприниматель, и теперь на месте детской площадки строит общественную баню. - Мы подняли этот вопрос, пригласили к себе хозяина, он представил нам все соответствующие документы на эту территорию, акт на землю у него есть. В этом доме нет кондоминиума, естественно прилегающая территория является государственной, он либо выкупил ее, либо еще что, но он законно строит это, - рассказалЭто проблемное общежитие доставляет головную боль не только жильцам, но и председателю КСК. Он уверяет, что отказываться от дома кооператив пока не будет, но этот вариант рассматривается в том случае, если жители не выплатят долги по коммунальным платежам. А их накопилось более одного миллиона тенге. - Мы неоднократно проводили собрания с жильцами этого дома, предлагали совместно решать этот вопрос. Мы от дома не отказываемся, мы его обслуживаем, но за счет других домов, так ведь не должно быть. На сегодняшний день у них долг 1 миллион 300 тысяч тенге, а каком ремонте может идти речь? - говоритТе, кто живет в своих квартирах, платить за коммунальные услуги не отказывается, проблему доставляют квартиранты, их в этом общежитии почти 70%. Теперь здесь решили бороться с неплательщиками по-другому. Председатель КСК вывесил список должников по коммунальным услугам. И если должники не погасят имеющуюся задолженность, то дом останется без водоснабжения.