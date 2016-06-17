Отсутствие газа и воды, неисправная канализация, дырявая крыша и разрушающиеся стены – это только полбеды общежитие по улице Жангир хана в Уральске. В каждой комнате «общаги» хранится по 2-3 газовых баллона. obshejitie (5) Именно в таких условиях не живут, а выживают жильцы общежития по улице Жангир хана, 15. Капитального ремонта в общежитии, которое было построено в 1978 году, никогда не было. Одна из жительниц рассказывает, что купила комнату в этом общежитии 6 лет назад. Тогда говорит, здесь было не все так страшно, нежели сегодня. Спасает пенсионерку то, что в ее квартире отдельная канализация и вода, однако крыша все равно протекает. - Я писала заявление, уже хотела в суд обращаться с этой проблемой, но потом немного устранили, у меня не течет. У нас водопроводная система нарушена, в общем, кто как может, так и выживает в этом доме, - говорит Ольга ЕВДОКИМОВА Еще одной проблемой для жильцов является отсутствие природного газа, подвести его к дому не представляется возможным, у многих в комнатах не позволяет квадратура. Люди вынуждены для приготовления пищи использовать газовые баллоны. При этом у каждого в квартире стоят по два баллона, а это уже нарушение. В нормативных документах прописано, что в здании не более двух этажей, можно использовать только по одному газовому баллону в квартире. Тревожит людей и отсутствие детской площадки. Хотя ранее она была. Но несколько лет назад, эту землю выкупил индивидуальный предприниматель, и теперь на месте детской площадки строит общественную баню. - Мы подняли этот вопрос, пригласили к себе хозяина, он представил нам все соответствующие документы на эту территорию, акт на землю у него есть. В этом доме нет кондоминиума, естественно прилегающая территория является государственной, он либо выкупил ее, либо еще что, но он законно строит это, - рассказал юрист КСК «Орнату» Валентина ВОРОБЬЕВА. Это проблемное общежитие доставляет головную боль не только жильцам, но и председателю КСК. Он уверяет, что отказываться от дома кооператив пока не будет, но этот вариант рассматривается в том случае, если жители не выплатят долги по коммунальным платежам. А их накопилось более одного миллиона тенге. - Мы неоднократно проводили собрания с жильцами этого дома, предлагали совместно решать этот вопрос. Мы от дома не отказываемся, мы его обслуживаем, но за счет других домов, так ведь не должно быть. На сегодняшний день у них долг 1 миллион 300 тысяч тенге, а каком ремонте может идти речь? - говорит председатель КСК «Орнату» Нурлыбек МУКАТАЕВ. Те, кто живет в своих квартирах, платить за коммунальные услуги не отказывается, проблему доставляют квартиранты, их в этом общежитии почти 70%. Теперь здесь решили бороться с неплательщиками по-другому. Председатель КСК вывесил список должников по коммунальным услугам. И если должники не погасят имеющуюся задолженность, то дом останется без водоснабжения. Виктор МАКАРСКИЙ obshejitie (4) obshejitie (11) obshejitie (10) obshejitie (9) obshejitie (8) obshejitie (7) obshejitie (6) obshejitie (3) obshejitie (2) obshejitie (1)