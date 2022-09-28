Несмотря на то, что у молодого человека на руках имеется отсрочка от воинской службы, он решил все же покинуть страну, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". О чем рассказал этнический казах приехавший из РФ в Уральск Фото Медета Медресова 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Не согласные с таким решением граждане поспешили покинуть страну в близлежащие государства, в том числе и в Казахстан. По официальным данным, с 21 по 25 сентября в ЗКО прибыло 16 898 граждан России. В основном это мужчины призывного возраста разных национальностей. В поисках этнических казахов мы отправились в спецЦОН, ведь на протяжении последних нескольких дней именно в ЦОНах наблюдается большое скопление россиян. Здесь образовалась огромная очередь порядка из 200 человек. Все они хотят получить ИИН, с помощью которого планируют открыть банковские карты. Ведь российские карты во многих странах оказались нерабочими. Найти этнического казаха оказалось задачей не из легких. Азиатов в очереди было немало, вот только это были либо якуты, либо буряты, либо тувинцы. Только после продолжительных поисков нам удалось все же встретить того, кого мы искали.  20-летний Аскар, студент факультета экономики московского вуза. Он - этнический казах, родился и вырос в России. Называть фамилию и фотографироваться Аскар отказался.
– Сначала на самолете долетел до Самары, там живут мои родители. Отец довез меня на машине до пункта пропуска "Маштаково", там были огромные пробки. Папа привез мне велосипед и я проехал на нем еще четыре часа. Дальше была пробка из пеших людей, там я простоял около 12 часов, пересек границу. В Уральске у меня есть родственники, они меня встретили и разместили у себя. В России я не захотел оставаться из-за войны. У меня есть отсрочка от воинской службы, но исход может быть разным, - признался Аскар.
Пока молодой человек планирует оставаться в Уральске, не исключает вероятность получения казахстанского гражданства. В России у него остались родители. О чем рассказал этнический казах приехавший из РФ в Уральск Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.