Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте экологии ЗКО, по данным следствия, жидкие отходы бурового шлама с месторождения Ростошинское были обнаружены на полигоне города Уральска. - По данному факту было возбуждено уголовное дело и судом Бурлинского района вина подсудимых доказана, - пояснили в департаменте. Экологи отмечают, что на сегодняшний день главная задача - предотвратить факты загрязнения окружающей среды. - В последнее время были неоднократно зарегистрированы факты размещения буровых отходов вне полигонов. Из-за этих фактов мы "прославились" по всей республики. Нам необходимо всех природопользователей озадачить тем, чтобы как можно меньше было таких случаев. Чтобы при заключении договоров от тех, кто будет проводить эти работы, требовалось наличие полигонов для размещения отходов, наличие разрешений и транспорта, который снабжен системами слежения, - поясняют в департаменте ЗКО. По словам экологов, последний громкий случай был связан с ТОО "Грин Аксай". - Они работали с "Казторгазом" на территории Карачаганакского месторождения, они оттуда забирали буровой шлам, но до определенно назначенного места не довозили. Потом они забирал у "Шлюмберже", "Петролиума", "Бекер Хьюс" и размещали отходы в районе промбазы ТБО города Аксай. По этим делам проходят суды, - отметили в департаменте.