Иллюстративное фото из архива "МГ" Сейчас приток воды по Ириклинскому водохранилищу составляет 342 кубометра в секунду. По прогнозам, до Уральска вода с верховий дойдет через две недели. В сообщении пресс-службы аикмата ЗКО отмечается, что наблюдается подъем воды по притокам Урала в Оренбургской области. В пункте Каргала на реке Сакмара вода поднялась до 539 см при критическом уровне в 870 см. В пункте Веселый-1 на реке Илек подъем составил 385 см при критическом уровне в 400 см. - Согласно прогнозу синоптиков ожидается подъем уровня реки Урал больше нормы до 700 см. Существует угроза подтопления дачных обществ, расположенных в пойме Урала. Там постоянно проживают порядка 2,5 тысяч человек, - сообщили в ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что на данный момент уровень реки Урал составляет 496 см при опасном уровне в 850 см.