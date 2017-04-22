По данным пресс-службы акимата ЗКО, на 22 апреля на всех реках, кроме Урала и Илека, наблюдается спад. Сброс с Ириклинского водохранилища составляет 60 м3/с. - Согласно прогнозу ЗКФ АО «Казгидромет», ожидается повышение уровня воды в реке Урал больше нормы (норма 591 см, по прогнозу - 600-700 см). Ожидаемый уровень грозит подтопить дачные общества, расположенные в пойме реки Урал – это Первая и Вторая дачные. На территории города в поймах реки Урал постоянно проживают более 2500 человек. К тому же в связи с теплой погодой количество людей на дачных массивах увеличивается. Сотрудники ДВД и ДЧС вручили 2971 предписание о факторах риска подтопления, - отметили в акимате. Как стало известно, по области определены 48 пунктов временного размещения, в том числе по городу Уральску – 28. По области организовано 76 формирований, состоящих из 1946 человек личного состава и 920 единиц техники. - 21 апреля закрыли все пролеты сбросного Чаганского гидросооружения. Из-за закрытия пролетов, в связи с увеличением скорости течения реки Урал сегодня наблюдается спад на посту города Уральска - 12 см, общее повышение - 370 см, фактический уровень составляет 484 см (опасный уровень – 850 см), - рассказали в пресс-службе.