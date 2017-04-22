NLojzf5spgY В мессенджере WhatsApp распространяется видео, на котором водитель автобуса снимает на телефон, как к остановке «Завод «Омега» в Уральске подъезжает автобус маршрута №5. Всю съемку автор ролика сопровождает комментариями о том, что «пятерка» наглым образом останавливается на «Омеге». Напомним, что после закрытия на реконструкцию деповского моста в Уральске общественный транспорт ездит теперь под омеговским мостом и на остановке «Омега» останавливаться не должен. Как раз тот факт, что автобус маршрута №5 остановился на данной остановке, и возмутило автора ролика. Свою съемку за рулем автобуса водитель, видимо, не считает нарушением. Между тем, полицейские Уральска уже изучили видео. - Видео мы изучили. Сейчас устанавливаем водителя, который снимал на телефон во время езды. За пользование телефоном во время управления транспортным средством водителю грозит административный штраф до 5 МРП, - рассказал начальник МПС города Уральска Муслим ДЖАРДЕМОВ.