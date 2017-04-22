Главной территорией по высадке молодых саженцев стала площадь им. Абилхаир хана, расположенная вдоль аэропортовской трассы. Здесь госслужащие посадили порядка 4200 деревьев - ясеней, кленов и карагачей. В субботнике приняли участие сотрудники городского и областного акиматов, представители различных ТОО и студенты.Всего же для озеленения областного центра городской акимат закупил 6600 саженцев, из которых 800 шт ясеней, 800 шт клена обычного, 800 шт клена татарского. После высадки основной части саженцев мероприятие продолжились в городских парках и скверах. В посадке молодых деревьев приняли участие несколько тысяч горожан.Акции и субботники прошли одновременно во всех школах и детских садах. На школьных участках и во дворах садиков было высажено порядка 1500 саженцев.В ходе акции по массовой высадке деревьев было задействовано 20 единиц спецтехники, которые обеспечивали полив.В посадке деревьев принял участие и аким г.Атырау Серик ШАПКЕНОВ.В этот день в Атырау прошла акция по раздаче 10 тысяч саженцев от экологического альянса "Байтак Болашак". Молодые деревца раздали 22 школам и 10 детским садам, высадить их намерены уже в эти выходные. В рамках акции по одному деревцу мог взять любой желающий.Также в Атырау повсеместно прошли субботники, где сотрудники школьных и дошкольных учреждений, сами ученики и их родители смогли обновить дворовый инвентарь - скамейки, беседки и детские площадки.