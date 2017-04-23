Ожидается, что катер спустят на воду 26 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". kater1 Очередной катер "Маңғыстау" по государственному заказу для военно-морских сил Министерства обороны РК сдает АО "Уральский завод "Зенит". Как стало известно, катер спустят на воду 26 апреля. Стоит отметить, что это 26-ое по счету судно, произведенное на уральском заводе. kater  