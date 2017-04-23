Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным "Казгидромета", 24 и 25 апреля в Уральске ожидается переменная облачность, дождь и усиление ветра до 18 метров в секунду. 24 апреля температура воздуха днем прогреется до +14-+16 градусов, ночью ожидается до 6 градусов тепла. 25 апреля температура воздуха днем составит 12-14 градусов тепла, а ночью +2-+4.