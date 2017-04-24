5 причин заказать SamsungGalaxyS8/S8 Plus и распаковать его одним из первых
Компания Samsung представила миру великолепный смартфон без границ – без боковых рамок, без барьеров для воплощения его возможностей и без установки лимитов для требований к нему.
В интернете SamsungGalaxyS8 называют главным Android-смартфоном 2017 года. А более одного миллиона заявок на предварительные заказы по всему миру меньше чем за месяц подтверждают этот факт.
В «Кселл» также можно оформить предзаказ на SamsungGalaxyS8/S8 Plus по контрактному предложению и одними из первых распаковать смартфон с безупречным дизайном и множеством новых функций.
5 причин заказать Samsung Galaxy S8 I S8 Plus в «Кселл»:1. Если вы киноман:
При просмотре видеофайлов и фотографий на смартфоне возникает ощущение полного погружения в изображение. Это обеспечивает изогнутый экран новинки и конструкция без боковых рамок и кнопок на передней поверхности корпуса.
2. Если вы любите фотографировать:
Основная камера GalaxyS8/S8 Plus обладает технологией профессиональных зеркальных камер и умеет делать мультикадровую съемку, так что фотографии получаются четкими даже при движении или при слабом освещении. Для любителей селфи у передней камеры есть функция интеллектуального автофокуса – камера сфокусируется на ваших лучших эмоциях.
3. Если вы постоянно на связи:
Новейший процессор отвечает за быструю работу смартфона с наименьшим энергопотреблением. Загрузка и пересылка больших файлов на этом смартфоне займет незначительное время за счет увеличения скорости загрузки через Wi-Fi и мобильный интернет. Быть на связи даже под водой – с таким смартфоном теперь это обычное дело.
4. Если вы заботитесь о безопасности и функциональности:
Платформа безопасности, на которой созданы GalaxyS8/S8 Plus, применяется в оборонной сфере. Смартфон умеет сканировать отпечатки пальцев, лица и в него внедрен сканер радужной оболочки глаза, что защитит ваши девайс и данные от посторонних людей.
5. Если вы всегда выбираете выгодные предложения:
В «Кселл» можно оставить предзаказ на SamsungGalaxyS8 по контрактному предложению на 24 месяца без предоплаты с ежемесячной оплатой в 17 300 тенге, а на SamsungGalaxyS8 Plus без предоплаты с ежемесячной оплатой в 18 800 тенге в месяц. В контрактные пакеты ежемесячно входят бонусный интернет-трафик, безлимитная связь внутри сети Kcell и activ, минуты для звонков на других сотовых операторов Казахстана и другие бонусные предложения.
Сделайте предзаказ на SamsungGalaxyS8/S8 Plus по контрактному предложению от «Кселл»и делитесь каждым мгновением с родными и близкими с помощью великолепного смартфона и качественной мобильной связи.
Оставить заявку на предварительный заказ можно по ссылке http://kcell.co/galaxys8
