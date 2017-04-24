На этот матч «Акжайык» с огромным настроем победить. До этого поединка уральцы свели 4 матча вничью в чемпионате и проиграли в кубковом противостоянии «Актобе». Но южане выглядели отлично сыгранной командой. Уже в первом тайме «Акжайык» упустил несколько возможностей открыть счет. Удача улыбнулась хозяевам в начале второго тайма. После розыгрыша штрафного мяч протолкнул в ворота Руслан ВАЛИУЛЛИН. Счет 1:0 не изменился до конца встречи.- Этот матч был очень важен для нас. Мы были настроены только на победу. Но соперник очень достойно сражался, - заявил Руслан ВАЛИУЛЛИН. На послематчевой пресс-конференции главный тренер гостей не скрывал своего разочарования. - Наша команда плохо сыграла, неагрессивно. «Акжайык» заслуженно победил, - заявил Стойчо МЛАДЛЕНОВ. Главный тренер хозяев был более разговорчив. - Команда выполнила установку. Во втором тайме нам пришлось удерживать результат. Я благодарен ребятам за самоотдачу. Следующий матч проведем в Алматы против «Кайрата», - отметил Вахид МАСУДОВ. Сейчас «Акжайык» занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата с 10 очками.