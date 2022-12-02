Ожидаемая продолжительность жизни снизилась в Казахстане - сенатор

Ни в одном регионе не обеспечено 100% обеспечение медработниками до уровня минимальных нормативов. Об этом сказала сенатор Ольга Перепечина на правительственном часе. По её словам, несмотря на принимаемые меры и выделяемые средства, проблемы в системе здравоохранения остаются актуальными. - Это и очереди в поликлиниках, нехватка узких специалистов. Текущее тарифообразование не позволяет покрывать реальные расходы, в связи с чем нарастает дефицит бюджета и кредиторская задолженность в медицинских организациях, особенно в сельской местности... Ни в одном регионе не обеспечено 100%-е обеспечение