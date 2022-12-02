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Социум

Ожидаемая продолжительность жизни снизилась в Казахстане - сенатор

Ни в одном регионе не обеспечено 100% обеспечение медработниками до уровня минимальных нормативов. Об этом сказала сенатор Ольга Перепечина на правительственном часе. По её словам, несмотря на принимаемые меры и выделяемые средства, проблемы в системе здравоохранения остаются актуальными. - Это и очереди в поликлиниках, нехватка узких специалистов. Текущее тарифообразование не позволяет покрывать реальные расходы, в связи с чем нарастает дефицит бюджета и кредиторская задолженность в медицинских организациях, особенно в сельской местности... Ни в одном регионе не обеспечено 100%-е обеспечение
Дана Рахметова
Ожидаемая продолжительность жизни снизилась в Казахстане - сенатор
Ни в одном регионе не обеспечено 100% обеспечение медработниками до уровня минимальных нормативов.
Об этом сказала сенатор Ольга Перепечина на правительственном часе. По её словам, несмотря на принимаемые меры и выделяемые средства, проблемы в системе здравоохранения остаются актуальными.
- Это и очереди в поликлиниках, нехватка узких специалистов. Текущее тарифообразование не позволяет покрывать реальные расходы, в связи с чем нарастает дефицит бюджета и кредиторская задолженность в медицинских организациях, особенно в сельской местности... Ни в одном регионе не обеспечено 100%-е обеспечение медицинскими работниками организаций здравоохранения до уровня минимальных нормативов, - перечислила проблемы сенатор.
Ожидаемая продолжительность жизни снизилась (в 2021 году - 70,2 года, в 2020 году - 71,4 года), младенческая и материнская смертность выросли, уровень удовлетворённости населения качеством и доступностью медицинских услуг составил всего 57,7%. Только за 2020-2021 годы количество жалоб увеличилось более чем в два раза. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан

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