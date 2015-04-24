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Озвучены первые версии причины рухнувшей развязки в Алматы (видео)

В Алматы днем 24 апреля, в пятницу, рухнула строящаяся развязка на проспекте Рыскулова, неподалеку от торгового центра "Домиллион", сообщает Today.kz. источник: www.today.kz Стали известны несколько версий произошедшего. По одной из них, гуляющей в Сети, в опоры строящегося моста врезалась бетономешалка. По другой, которую озвучивают свидетели на месте происшествия, причиной стало нарушение в технологии строительства. В то время, когда с двух сторон развязки заливали бетон, с одной из сторон бетона оказалось больше. Не выдержав веса, часть моста закрутилась и рухнула. Как сообщает с места собы
Marat
Озвучены первые версии причины рухнувшей развязки в Алматы (видео)
В Алматы днем 24 апреля, в пятницу, рухнула строящаяся развязка на проспекте Рыскулова, неподалеку от торгового центра "Домиллион", сообщает Today.kz.
источник: www.today.kz
источник: www.today.kz
источник: www.today.kz Стали известны несколько версий произошедшего. По одной из них, гуляющей в Сети, в опоры строящегося моста врезалась бетономешалка. По другой, которую озвучивают свидетели на месте происшествия, причиной стало нарушение в технологии строительства. В то время, когда с двух сторон развязки заливали бетон, с одной из сторон бетона оказалось больше. Не выдержав веса, часть моста закрутилась и рухнула. Как сообщает с места событий корреспондент Today.kz, данные о пострадавших до сих пор уточняются. Служебно-розыскные собаки ведут поиски и помогают сотрудникам службы спасения излекать людей из завалов. Видео: motor.kz Работающие на месте спасатели пытаются копать с помощью лопат, но для некоторых пострадавших это бесполезно: на людей упали строительные конструкции и тяжелая техника, которую не под силу оттащить человеку. Решение о том, как помочь оказавшимся под завалом людям, до сих пор не принято. Согласно уточненным данным, медики госпитализировали не менее 15 человек, около пяти человек до сих пор находятся под грудой металла. Tengrinews.kz уточняет, что в ДЧС сообщили, звонок об обрушении моста поступил в 11.57. В момент ЧС на мосту, длина которого составляет 125 метров, а ширина - 11 метров, находились 52 человека. На место выехали 200 человек и более 100 единиц техники. Установлено, что обрушение произошло при заливке бетона. Сейчас сотрудники ДЧС занимаются разбором завалов. Мадияров затруднился ответить на вопрос о том, сколько человек сейчас находится под завалами, однако местонахождение 51 сотрудника, работавшего на месте, известно. Сейчас выясняется судьба еще одного рабочего. В результате обрушения пострадали 19 человек, все они госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
мост

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