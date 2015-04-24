Озвучены первые версии причины рухнувшей развязки в Алматы (видео)

В Алматы днем 24 апреля, в пятницу, рухнула строящаяся развязка на проспекте Рыскулова, неподалеку от торгового центра "Домиллион", сообщает Today.kz. источник: www.today.kz Стали известны несколько версий произошедшего. По одной из них, гуляющей в Сети, в опоры строящегося моста врезалась бетономешалка. По другой, которую озвучивают свидетели на месте происшествия, причиной стало нарушение в технологии строительства. В то время, когда с двух сторон развязки заливали бетон, с одной из сторон бетона оказалось больше. Не выдержав веса, часть моста закрутилась и рухнула. Как сообщает с места собы