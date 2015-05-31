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Социум

Память жертв политических репрессий почтили в Уральске

Сегодня, 31 мая, уральцы отдали дань жертвам политических репрессий, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Стоит отметить, что этот день был утвержден как День памяти жертв политических репрессий указом президента Республики Казахстан 5 апреля 1997 года. С тех пор ежегодно в этот день уральцы и жители области собираются возле памятника жертвам репрессий на Свистун-горе. Главный имам областной центральной мечети Руслан СУЛТАНОВ прочитал молитву, после присутствующие возложили цветы к памятнику. Были здесь и те, чьи семьи непосредственно коснулась эта трагедия. Максут ШУЛАНБАЕВ рассказал,
gorod
Память жертв политических репрессий почтили в Уральске
Сегодня, 31 мая, уральцы отдали дань жертвам политических репрессий, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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repressii (12)
 Стоит отметить, что этот день был утвержден как День памяти жертв политических репрессий указом президента Республики Казахстан 5 апреля 1997 года. С тех пор ежегодно в этот день уральцы и жители области собираются возле памятника жертвам репрессий на Свистун-горе. Главный имам областной центральной мечети Руслан СУЛТАНОВ прочитал молитву, после присутствующие возложили цветы к памятнику. Были здесь и те, чьи семьи непосредственно коснулась эта трагедия. Максут ШУЛАНБАЕВ рассказал, что его отца арестовали, когда ему было всего четыре года. - Отец родился в 1895 году, - говорит Максут ШУЛАНБАЕВ. - Когда отца арестовали, нас - детей - было пятеро. В августе 1938 года его арестовали под Оренбургом. Его обвинили в том, что он работал в Алаш Орде. Отец умер в тюрьме, не дождавшись суда. Его друг, который находился вместе с ним в тюрьме, позже рассказал нам, что когда видел его последний раз, его тащили два милиционера под руки. Его сильно избили. Больше мы его никогда не видели. В тот же год мы с семьей переехали в Уральск. Немного позже к памятнику приехал профессор университета Индианы Уильям ФИЕРМАН, чтобы возложить цветы. Профессор объяснил, что приехал в Уральск по приглашению на конференцию, посвященную пямяти жертв политических репрессий. По словам Уильяма ФИЕРМАНА, он занимается вопросами изучения репрессий еще с советских времен. Исследования он проводил Узбекистане.
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Максут ШУЛАНБАЕВ
Максут ШУЛАНБАЕВ
 Максут ШУЛАНБАЕВ
Профессор университета Индианы Уильям ФИЕРМАН
Профессор университета Индианы Уильям ФИЕРМАН
 Профессор университета Индианы Уильям ФИЕРМАН Фото Медета МЕДРЕСОВА
памятник возложение цветов

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