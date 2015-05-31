Память жертв политических репрессий почтили в Уральске

Сегодня, 31 мая, уральцы отдали дань жертвам политических репрессий, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Стоит отметить, что этот день был утвержден как День памяти жертв политических репрессий указом президента Республики Казахстан 5 апреля 1997 года. С тех пор ежегодно в этот день уральцы и жители области собираются возле памятника жертвам репрессий на Свистун-горе. Главный имам областной центральной мечети Руслан СУЛТАНОВ прочитал молитву, после присутствующие возложили цветы к памятнику. Были здесь и те, чьи семьи непосредственно коснулась эта трагедия. Максут ШУЛАНБАЕВ рассказал,