Памятник чернобыльцам открыли в Уральске

Сегодня, 30 мая, прошло торжественное открытие сквера в районе Ремзавода и памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Открытие сквера было намечено на 11 часов дня, однако народ собрался задолго до назначенного времени. Жители ближайших домов пришли на прогулку с детьми в этот сквер. - Мы рады тому, что в сквере сделали ремонт, - говорит молодая мама Жанна. - Раньше здесь было страшно ходить, мусор кругом, грязно, а сейчас хорошо. Фонтаны тут, детям хорошо возле воды. Хотелось бы еще, чтобы были горки и песочница для детей, чтобы они могли играть. На открытие памятника собрались матер