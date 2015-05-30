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Социум

Памятник чернобыльцам открыли в Уральске

Сегодня, 30 мая, прошло торжественное открытие сквера в районе Ремзавода и памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Открытие сквера было намечено на 11 часов дня, однако народ собрался задолго до назначенного времени. Жители ближайших домов пришли на прогулку с детьми в этот сквер. - Мы рады тому, что в сквере сделали ремонт, - говорит молодая мама Жанна. - Раньше здесь было страшно ходить, мусор кругом, грязно, а сейчас хорошо. Фонтаны тут, детям хорошо возле воды. Хотелось бы еще, чтобы были горки и песочница для детей, чтобы они могли играть. На открытие памятника собрались матер
gorod
Памятник чернобыльцам открыли в Уральске
chernobyl (5)
chernobyl (5)
Сегодня, 30 мая, прошло торжественное открытие сквера в районе Ремзавода и памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Открытие сквера было намечено на 11 часов дня, однако народ собрался задолго до назначенного времени. Жители ближайших домов пришли на прогулку с детьми в этот сквер. - Мы рады тому, что в сквере сделали ремонт, - говорит молодая мама Жанна. - Раньше здесь было страшно ходить, мусор кругом, грязно, а сейчас хорошо. Фонтаны тут, детям хорошо возле воды. Хотелось бы еще, чтобы были горки и песочница для детей, чтобы они могли играть. На открытие памятника собрались матери и жены участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, горожане, и чернобыльцы из Уральска и других городов Казахстана. Многие из пришедших стояли с фотографиями мужей и сыновей. - Открытие памятника, конечно, нужно, - говорит Валентина МАЛЮГА. - У меня в 1986 году с июня по октябрь муж был на ликвидации в Чернобыле. Он, к счастью, жив. Спасибо нашему председателю, он помог с открытием памятника. Нурлыкыз УТЕШЕВА рассказала, что это трагическое для их семьи событие, два ее младших брата участвовали в ликвидации аварии и оба давно умерли. - Они сильно болели после этого, печень, легкие, почки, у них все было поражено. Один из братьев после этого вообще из больниц не выходил, - говорит женщина. Поздравить Чернобыльцев с таким событием пришли первый заместитель акима ЗКО Арман УТЕГУЛОВ, аким города Алтай КУЛЬГИНОВ, а также заместитель председателя республиканского общественного объединения "Союз Чернобыль" Марат ЖУНИСБЕК. После разрезания ленты Арман УТЕГУЛОВ обратился к присутствующим со словами о том, что масштабы аварии могли быть намного больше, если бы не мужество участников ликвидации. - Более 100 тысяч человек участвовали в ликвидации, из них 22 тысячи - это казахстанцы, среди них и наши земляки, - рассказал замакима ЗКО. - Многи потеряли своих детей и мужей. Честь и хвала чернобыльцам. После приветственных слов пришедшие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику. По словам автора памятника Дмитрия ВОЛКОГОНОВА, на разработку памятника ушло около года. - По обеим сторонам от памятника по три призмы с именами участников в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, то есть всего их шесть, - пояснил Дмитрий ВОЛКОГОНОВ. - Ступеней на памятнике тоже две, на самом памятнике два журавля, то есть это все четные числа. По известной примете четное число связано с загробной жизнью. Сам памятник находится на четырех колоннах, это означает четвертый реактор - именно он взорвался тогда. Два журавля символизируют погибших от радиации чернобыльцев. На верху изображение траектории атома, она не случайно разорвана, это символизирует вышедший из-под контроля атом. Есть в памятнике небольшая сводчатая арка, этим мы хотели показать наше географическое положение, что мы все же находимся в Азии. Нужно отметить, что на обустройство сквера и строительство памятника ушло 150 млн тенге.
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   Фото Медета МЕДРЕСОВА
открытие сквер памятник чернобыльцам

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